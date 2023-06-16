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台北天文館探索太空奧秘 暑假高中職天文營即起報名

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北天文館「高中職天文營」今年邁入第11屆，將於7月10日至31日舉辦線上與實體免費課程，即日起開放報名至7月9日開課前。圖／台北市立天文科學教育館提供
台北天文館「高中職天文營」今年邁入第11屆，將於7月10日至31日舉辦線上與實體免費課程，即日起開放報名至7月9日開課前。圖／台北市立天文科學教育館提供

台北天文館「高中職天文營」廣受好評，帶領學子一探天文科學奧秘，去年首度開放遠距教學，吸引逾400名全國各地學生參加。今年邁入第11屆，將於7月10日至31日舉辦線上與實體免費課程，即日起開放報名至7月9日開課前。

「高中職天文營」每屆擬定不同研習主題如「變星觀測」、「恆星演化與星團觀測」、「網路天文學」、「天文觀測分析實作」、「登月50年，深度月球」、「諾貝爾天文實驗室」等，是國內最重要的高中天文培育計畫之一。

高中職天文營今年主題為「天鏡奇緣：太空望遠鏡」，融合高中領域教材部分內容，不只介紹太空望遠鏡設計、原理與觀測成就外，還有多次天文台專業望遠鏡觀測體驗、遠距望遠鏡觀測實習、太空望遠鏡特展參觀導覽與模型製作等豐富內容。

台北天文館表示，高中職天文營去年起開放線上課程，打破地域限制與費時耗力的交通往返，全國各地同學都有機會深入了解天文知識，今年更安排多次操作專業望遠鏡觀測的體驗機會，讓理論與觀測合一。

天文館指出，對於想踏入天文及太空科學領域的學生，高中職天文營是最佳暑期營隊，7月10日至31日舉辦共24小時免費課程，實體特展導覽以50人為限，網路遠距教學不限人數，修業成績合格者將獲研習證明，即日起開放網路報名（ https://reurl.cc/WG1Yey ），詳情可至天文館觀察查詢。

遠距教學 太空 天文館

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