嘉義山區轎篙筍僅收1成 竹林死亡持續惡化恐無筍吃

轎篙筍是嘉義縣山區居民重要收入來源，近年高海拔1200公尺以上轎篙竹枯死逾八成，且往低海拔擴散中，加上今年初旱災及竹簇葉病影響，許多筍農收不到1成；奮起湖筍包裝業者嘆，40年來最慘的一年，未來恐無轎篙筍可吃，盼政府派專家學者勘災及復育可能。

嘉義林管處指出，簇葉病、乾旱逆境及竹林老化均為竹林枯萎原因，專家學者建議，採筍林最適生長量每公頃1萬2千至1萬5千支，應善加經營管理，維持林地健康。

轎篙筍是嘉義縣山區重要特產，分布在阿里山鄉與竹崎鄉中和村、梅山鄉太和村一帶，近年高海拔轎篙出現老化及竹簇葉病枯死慘況，縣議員武清山說，真的很慘，高山竹林幾乎都死光了。

武清山表示，加上3、4月乾旱影響，筍子一出土就立即乾死，還有彌猴狂吃新筍，3大原因，造成許多產量剩不到1成，像里佳產銷班去年約收22萬公斤今年僅收2萬，多數人主要都靠竹筍產業為生，今年生計陷困境。

阿里山鄉豐山村筍農許銘宏說，轎篙筍是山區民眾重要的收入來源，今年太慘烈，見割不到便當錢，只能放棄。轎篙筍許姓盤商表示，往年他都收購逾千萬元的轎篙筍，今年僅80幾萬元，12分1都不到。

「沒筍可包已停工。」奮起湖轎篙筍包裝業者陳政輝表示，轎篙筍一包一台斤，往年都能破10萬包，今年僅包不足4萬包，總計少6成，無筍可包6月初已停工，做筍業40年首遇收成最慘的一年，首度提早20天就停工。

業者陳政輝也說，近年轎篙竹持續枯死，範圍越來越大，再惡化下去，未來恐吃不到轎篙筍，且從事筍業人員，為生計都開始另謀生路，大家盼政府請專家學者現勘找出問題，及復育的健康新筍的可能。