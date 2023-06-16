影／遇性騷勇敢拒絕說「不」 醫師強調：口氣要肯定

國內性騷擾「#MeToo」運動掀波瀾，各界不斷爆出名人性騷事件。台中大甲李綜合醫院身心科主治醫師馬國穎表示，他指出，萬一不幸遭到類似案件，第一時間要用很肯定的語句勇敢大聲說，「不！」拒絕對方踰矩的言語與行為。

馬國穎表示，不少人遭到性騷，可能因職場權力對等關係，深怕丟掉工作、受到二度傷害，一開始選擇隱忍，有人勇敢站出來後，起了帶頭效性，才陸續有人挺身而出。

他說，國人對性騷擾這個議題認知程度不足，很多時候無法判斷是否為一般社交肢體動作，當第一個案件出來以後，才回想起來過去不愉快的經驗，因而挺身出面指控對方。

國人社會風氣保守，被害人懼怕指控對方後被指指點點，甚至被標籤化，所以啞忍在心裡，馬國穎提醒，這種不愉快的經驗會造成憂鬱、失眠、焦慮、甚至社交退縮等問題。

馬國穎說，自從政壇性騷事件在媒體曝光後，很多曾經歷經同樣經驗的被害人，才突然意識到，「我以前在某一個時段，被人做出不恰當的行為。」激發起更多人挺身，用群體運動的力量，大聲怒吼出曾遭受過的不愉快經驗。

馬國穎說，如果長期處在被騷擾的環境中，有可能引發重度憂鬱症、創傷後壓力症候群等相關疾病。

他建議從小開始加強兩性關係議題，教導小朋友如何分辨和勇敢的拒絕騷擾行為，同時建議政府相關部門設立專線電話，提供匿名檢舉和心理諮詢服務，配合強制要求各行業針對員工性騷擾的配套作業。

馬國穎強調，遇到性騷擾要勇敢說「不」，才能避免被進一步侵犯，而且語氣要非常肯定，要當場說不，勇敢的拒絕，千萬不要不好意思，用明確的語句說，「你不要碰我，我不喜歡！」要求對方保持距離，以免被對方誤認「他的行為是被允許的！」

萬一不幸被騷擾，出現情緒低落、失眠、做惡夢、恐慌等症狀，務必尋求身心科醫師協助，保障自己身心健康。