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希臘船難還有上百名兒童生死未卜，恐涉及難民和人口販運？

首張虛擬借書證 iPhone或Apple Watch在北市圖可借書

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
Apple Wallet （錢包） NFC 虛擬圖書借閱證示意圖。圖／北市資訊局提供
Apple Wallet （錢包） NFC 虛擬圖書借閱證示意圖。圖／北市資訊局提供

台北通」即日起正式支援Apple Wallet （錢包） NFC 虛擬圖書借閱證，iOS的使用者不必再攜帶實體圖書借閱證，未來也不用開啟APP掃碼，借閱時只需將iPhone或Apple Watch於指定的NFC讀卡機感應一下，就可以快速在台北市圖書館77個據點完成借閱，也是全國第一張可放進Apple Wallet的虛擬圖書借閱證

北市資訊局指出，Apple 錢包的設計注重保護持卡人的個人資訊安全，不會儲存使用者的原始卡號，資訊局為強化台北通APP虛擬圖書借閱證安全性及便利性的應用，台北通也率先採用此 Apple Wallet NFC票卡技術，民眾可以透過Apple錢包取用NFC虛擬圖書借閱證，以簡單、安全又隱密的方式進行借閱服務。

資訊局表示，此為打造全國第一張可放進Apple Wallet的虛擬圖書借閱證，除提升台北市立圖書館的數位應用體驗，更是虛擬卡證的重要里程碑。台北通會員兩步驟完成加卡綁定，不用開啟APP，手機直接感應，快速完成借書。

第一，虛擬卡加入Apple Wallet：開啟台北通APP「卡證」服務，點選「感應」功能將台北通虛擬卡加入Apple Wallet。二，綁定，至台北市立圖書館，由櫃台人員協助完成虛擬卡綁定。

資訊局表示，除了這次新增之感應借書功能外，台北通APP還可以查詢圖書借閱紀錄、預約借書、館藏查詢及圖書館分館地圖等多項圖書借閱功能，藉由提供完整便利之數位服務，提升圖書服務體驗。拿起iPhone或Apple Watch，就可搭上這波新穎的感應借書浪潮。

台北通 圖書館 北市

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