美國務院「人口販運問題報告」 民團籲解決遠洋人口販運

美國國務院年度的「人口販運問題報告」當地時間（15）日正式公布，台灣被評比為第一級（Tier 1），美國政府再度指出「政府機關調查人力及規定不足，持續對於台灣籍遠洋船隊勞力剝削的鑑別、調查與起訴工作形成阻礙」。美國去年二度將台灣遠洋漁獲列入「童工及強迫勞動製品清單」，外籍漁工人權保障聯盟呼籲台灣對症下藥，透過修法、加強執法與正式納入民間參與，解決遠洋漁業中的人口販運問題。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，去年揭露疑似涉及非法漁業（IUU）與強迫勞動的水產品，今年的人口販運問題報告，未能如實反映漁工在台灣漁船上遭遇的剝削與不平等待遇，要台灣政府從遠洋漁業的源頭及整條供應鏈預防人口販運，立法要求台灣水產企業進行盡職調查，以確保非法漁業與強迫勞動不再發生，避免再有血汗海鮮銷到海外。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達表示，台灣雖未被降級，但各產業移工面臨強迫勞動與人口販運的潛在威脅並未降低，不僅老問題仍在，更有新問題出現，包括政府未要求優先僱用在台等待轉換僱主的移工，近期更核准更多項目的移工配額引進，迫使許多移工因無法轉換成為無證移工，進而遭受更嚴重的剝削與強迫勞動。

農委會漁業署表示，我國已提出「漁業與人權行動計畫」及相關法規、執行面的改善，並認為仍有改進空間之處，政府將參考美方及民間團體改善建議，持續推展該行動計畫及相關人權保障工作；漁業署於111年已修正境外僱用船員許可及管理辦法、我國人投資經營非我國籍漁船相關管理辦法，強化船員權益保障，刻正配合勞動部進行ILO C188公約國內法化的法規盤點及修正作業。

漁業署表示，漁業署獲同意增加60名辦理漁業勞動檢查業務，自111年9月首批招募訓練後大幅增加檢查人力，除了初期檢查進入國內港口漁船，也派員赴國外港口檢查，每年檢查遠洋漁船50%，並增加對經營者及仲介處所檢查；漁業署邀請民間團體陪同勞動檢查、參與仲介評鑑，也將不定期與民間團體交流座談。