持續1小時！台北市、新北市劇烈大雷雨 注意雷擊

中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時。

大雷雨即時訊息示警區域：

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區。

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、三峽區、土城區、蘆洲區。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今天因為鋒面還在台灣附近，台灣的天氣相當不穩定，預報指出全台灣都容易有午後雷雨，其中大台北的午後大雷雨可能最為劇烈，出門一定要記得攜帶雨具，聽到雷聲、請入室內。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，低壓帶弱掉了，比預期還來得快，但要注意仍不穩定。