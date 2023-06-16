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老翁健康檢查發現攝護腺癌 達文西手術除後患1周出院

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
聖馬爾定醫院教學研究副院長周詠欽施行「根治性前列腺切除術」，為病患完成攝護腺癌切除。圖／聖馬爾定醫院提供
聖馬爾定醫院教學研究副院長周詠欽施行「根治性前列腺切除術」，為病患完成攝護腺癌切除。圖／聖馬爾定醫院提供

衛福部公布去年國人十大死因，癌症蟬聯首位，男性特有攝護腺癌近年死亡人數上升，容易被忽略，74歲蔡姓老翁身體良好，平時無症狀，健康定檢發現攝護腺癌，到嘉義市聖馬爾定醫院進行達文西手術切除病灶，出血及傷口小，復原快，一周後出院，癌症指數恢復正常值。

蔡姓老翁因三高慢性病，固定在聖馬爾定醫院就醫，平時控制良好，某次回診，醫師建議檢驗前列腺特異抗原攝護腺癌症指數，結果發現數值偏高，轉到泌尿外科由教學研究副院長周詠欽治療，切片檢查確診惡性攝護腺癌，接受達文西切除手術以絕後患。

周詠欽施行「根治性前列腺切除術」，藉達文西機械手臂多角度彎曲，具備精準定位、超高解析影像與3D放大10倍視野的特性，容易深入骨盆腔，避免傷及周圍密布血管與神經，順利完成攝護腺癌切除。手術出血量極少，免除手術大出血休克風險，傷口小疼痛感降低，術後恢復迅速。

周詠欽說，攝護腺切除手術包含傳統開腹手術、腹腔鏡手術與達文西機械手臂手術，目前多以達文西機械手臂手術進行，達文西手術除可達到同樣癌症控制，更降低術後可能發生排尿困難與性功能障礙後遺症，療效與安全性都優於其他手術方法。

周詠欽表示，攝護腺癌是男性常見癌症，發生與年齡及家族史有關，早期攝護腺癌症狀不明顯，和良性攝護腺肥大差不多，經抽血檢查特異抗原指數及切片檢查才能確認是否罹癌，建議50歲以上男性每1到2年到醫院抽血檢查，有家族史可安排定期檢查，早期發現早期治療。

手術 攝護腺癌 癌症

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