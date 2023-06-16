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性騷擾案頻傳 身心科醫師教「當場勇敢說不」

中央社／ 台中16日電
性騷擾來源從陌生人到職場同事、主管，甚至是枕邊人都有可能，若不幸遭遇到務必勇敢說「不」。 聯合報系資料照
性騷擾來源從陌生人到職場同事、主管，甚至是枕邊人都有可能，若不幸遭遇到務必勇敢說「不」。 聯合報系資料照

國內性騷擾案頻傳，李綜合醫院身心科主治醫師馬國穎表示，遇到性騷擾最重要是勇敢說「不」，語氣要堅定，才能避免被進一步侵犯，若出現恐慌、失眠、惡夢等，及早就醫。

近期性騷擾事件頻傳，台中市大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，身心科主治醫師馬國穎表示，不少人遭到性騷，可能因職場權力對等關係，深怕丟掉工作、受到二度傷害、或遭受異樣眼光，一開始選擇隱忍，有人勇敢站出來後，起了帶頭效應，才陸續有人挺身而出。

馬國穎表示，國人對性騷擾議題認知程度不足，很多時候無法判斷是否為一般社交肢體動作，當第1個案件爆發後，才回想起來過去不愉快的經驗，挺身出面指控對方。因社會風氣保守，被害人懼怕指控對方後被指指點點，甚至被標籤化，所以啞忍在心裡，但不愉快的經驗會造成憂鬱、失眠、焦慮、甚至社交退縮等問題。

馬國穎說，如果長期處在被騷擾的環境中，有可能引發重度憂鬱症、創傷後壓力症候群等相關疾病。他建議，從小加強兩性關係議題，教導小朋友如何分辨和勇敢拒絕騷擾行為，政府相關部門設立專線電話，提供匿名檢舉和心理諮詢服務，配合強制要求各行業針對員工性騷擾的配套作業。

馬國穎強調，遇到性騷擾最重要的便是勇敢說「不」，才能避免被進一步侵犯，語氣要非常肯定，當場說不、勇敢地拒絕，不要不好意思，要求對方保持距離，以免被對方誤認「他的行為是被允許的」。

萬一不幸被騷擾，出現情緒低落、失眠、做惡夢、恐慌等症狀，務必尋求身心科醫師協助，保障自己身心健康。

性騷擾 醫師

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