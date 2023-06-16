食藥署首度啟動「輕食料理」稽查專案 將查88家業者

近年我國健身、養生觀念盛行，「輕食料理」店家隨之興起，標榜以水煮、清蒸、舒肥等方式烹調，主攻健身、講求健康飲食的消費者，但製程中如果未注意生熟食用區隔，易造成交叉感染，未注意食材溫度管控，易造成食物變質腐敗，食品藥物管理署近日將啟動「112年輕食料理餐飲業稽查專案」，將與全台地方政府衛生局合作，首波稽查88家輕食料理餐飲業。

食藥署副署長林金富表示，近年民眾飲食習慣講求少油、少鹽，這類型店家因此蓬勃發展，像是許多早午餐店、網路外送店家標榜輕食料理，青菜僅以川燙方式，餐食中也有果泥、馬鈴薯泥等，雞胸肉、牛肉等大多也以舒肥、水煮方式，並不使用油煎，但會額外添加醬料提味，因此食藥署今年首度針對輕食料理啟動專案稽查，確認相關食材、添加物是否合乎規定。

林金富說，稽查重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則（含廢棄物處理）、產品責任險、定型化契約（食品通訊交易、禮券）、產品標示（含基因改造食品原料標示、重組肉及注脂肉食品標示、豬肉含豬脂（油）與牛肉及牛可食部位原料之原產地標示等）、原料來源文件及逾期食品查核等，並抽驗含生鮮即食蔬果等高風險即食食品，若發現違反食品安全衛生管理法相關規定，衛生局將依法處辦。

林金富表示，稽查專案自7月1日至8月31日，首波針對全國知名輕食料理店家88家先行稽查，呼籲業者落實自主管理，並遵守相關規定，若GHP不符合規定，經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；直接供應飲食場所未依相關規定標示，涉違反食安法第25條，依同法第47條之規定可處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；另依同法第28條規定，標示不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違者可依同法第45條規定，處以新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。