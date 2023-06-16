快訊

灌救火場ing「德牧亂入狂繞圈」！機警消防員秒明白暗號 從廢墟救出受困小狗

政大拍板移除四維堂蔣中正遺像 蔣公銅像車站也將更名

雨用倒的！雙北劇烈大雷雨 當心雷擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

食藥署首度啟動「輕食料理」稽查專案 將查88家業者

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
輕食料理。圖為示意圖。記者郭政芬／攝影
輕食料理。圖為示意圖。記者郭政芬／攝影

近年我國健身、養生觀念盛行，「輕食料理」店家隨之興起，標榜以水煮、清蒸、舒肥等方式烹調，主攻健身、講求健康飲食的消費者，但製程中如果未注意生熟食用區隔，易造成交叉感染，未注意食材溫度管控，易造成食物變質腐敗，食品藥物管理署近日將啟動「112年輕食料理餐飲業稽查專案」，將與全台地方政府衛生局合作，首波稽查88家輕食料理餐飲業。

食藥署副署長林金富表示，近年民眾飲食習慣講求少油、少鹽，這類型店家因此蓬勃發展，像是許多早午餐店、網路外送店家標榜輕食料理，青菜僅以川燙方式，餐食中也有果泥、馬鈴薯泥等，雞胸肉、牛肉等大多也以舒肥、水煮方式，並不使用油煎，但會額外添加醬料提味，因此食藥署今年首度針對輕食料理啟動專案稽查，確認相關食材、添加物是否合乎規定。

林金富說，稽查重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則（含廢棄物處理）、產品責任險、定型化契約（食品通訊交易、禮券）、產品標示（含基因改造食品原料標示、重組肉及注脂肉食品標示、豬肉含豬脂（油）與牛肉及牛可食部位原料之原產地標示等）、原料來源文件及逾期食品查核等，並抽驗含生鮮即食蔬果等高風險即食食品，若發現違反食品安全衛生管理法相關規定，衛生局將依法處辦。

林金富表示，稽查專案自7月1日至8月31日，首波針對全國知名輕食料理店家88家先行稽查，呼籲業者落實自主管理，並遵守相關規定，若GHP不符合規定，經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；直接供應飲食場所未依相關規定標示，涉違反食安法第25條，依同法第47條之規定可處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；另依同法第28條規定，標示不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違者可依同法第45條規定，處以新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

衛生局 健康飲食 豬肉

延伸閱讀

樓頂突出物樓梯間可變書房？公平會開罰建商20萬元

台中照護機構遭爆「長者推輪椅摔下樓」沒立即送醫 衛生局回應了

北市公園處性平風波 勞動局：預定6月底前完成審議

計程車今起需為乘客投保150萬以上旅客責任險 違者開罰

相關新聞

持續1小時！台北市、新北市劇烈大雷雨 注意雷擊

中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時。

最快6月底上路！ 未讓行人、1年內違規記點6點 都要道安講習

立法院今年4月通過《道路交通管理處罰條例》部分修正案，配合條文修正，交通部今公告「道路交通安全講習辦法」修正草案，新增應...

最新疫苗病株建議出爐 新冠疫苗擬接種XBB.1.5單價

新冠肺炎疫情於秋冬可能再度來臨，為做好事先防範，莫德納正在研發新疫苗。美國FDA已經拍板建議選用XBB作為疫苗變異株。疾管署副署長羅一鈞表示，可能會是以XBB.1.5座為主要流行株，疾管署會持續跟莫德納公司保持聯繫，並且預計採單價疫苗接種。

影／湯匙不只能吃東西！廚房兩妙用 輕鬆解決水煮蛋殼和罐頭

說到湯匙，一般人想到的都是做為餐具，拿來舀湯舀食物吃而已。不過最近有位日本網友，就分享了湯匙在廚房裡，除了能拿來吃東西之外，還有另外兩個神奇妙用。

美國務院「人口販運問題報告」 民團籲解決遠洋人口販運

美國國務院年度的「人口販運問題報告」當地時間（15）日正式公布，台灣被評比為第一級（Tier 1），美國政府再度指出「政...

性騷擾案頻傳 身心科醫師教「當場勇敢說不」

國內性騷擾案頻傳，李綜合醫院身心科主治醫師馬國穎表示，遇到性騷擾最重要是勇敢說「不」，語氣要堅定，才能避免被進一步侵犯，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦