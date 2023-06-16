連小學生都在抽電子菸 北市學生吸菸數逐年上升

立法院於去年修正「菸害防治法」，全面禁止電子菸，並將吸菸年齡提高至20歲。不過調查台北市各級學校查獲菸品數量，自2017年起的26件，至2022年查獲234件，使用菸品的學生逐年上升。北市教育局回應，今年跨局處合作進行教育和推動防治工作，並加強查核機制，輔導學生戒嚴，引進醫療系統支持提升成功率。

新修正後的「菸害防治法」於今年3月22日正式上路，修法內容包括全面禁止電子煙、納管加熱菸及載具，合法的吸菸年齡提高至20歲。台北市議會去年11月三讀通過「台北市新興菸品管理自治條例」，於今年3月底實施，規定不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告新興菸品， 其中更明訂校園內禁止使用。

雖已禁止電子菸進入校園，但近6年資料，每年仍有在校園內查到電子菸的案例出現，還愈來愈多人使用，甚至擴及至國小。從2017年起，國中7件、高中19件；2018年國中18件、高中54件；2019年國小1件、國中47件、高中140件；2020年國小3件、國中109件、高中266件；2021年國小2、國中68件、高中263件；2022年國小6件、國中49件、高中179件。

李明賢表示，衛福部統計2018年電子菸使用率，國中1.9%、高中3.4%，推估超過3萬8000 名學生正使用電子菸。雖已禁止使用，但每年仍有電子菸在校園中被查獲，且未被查到的黑數應該更多，他要求教育局應重視學生用菸問題，並研擬相關配套措施。

北市教育局指出，由於新興菸品常有炫彩的外包裝且添加各式香料，青少年誤以為比傳統紙菸無害，不會成癮，故容易因好奇及同儕影響而接觸，部分家長亦對新興菸品外觀較無警覺，國健署今年公布的青少年吸菸行為調查結果，全國國高中學生電子煙使用率均有上升情形。

教育局表示，目前已掌握學生使用新興菸品情形，也高度重視此事，自2019年起，即要求學校將電子菸納入校規管理，今年再修訂「臺北市高級中等以下學校菸害防制計畫」，與衛生局、警察局合作，以事前防制教育、打造無菸校園及協助戒菸輔導推動防制工作，從源頭納入課程與教學，認識新興菸品並釐清觀念以避免誤用。

教育局說，未來會透過加強查核機制，營造無菸社區，擴大無菸學習環境，培訓種子教師，針對已接觸菸品之學生進行學校戒菸輔導，並結合家庭教育共同努力，引進醫療系統支持，協助學校提升學生戒菸成功率。

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