影／湯匙不只能吃東西！廚房兩妙用 輕鬆解決水煮蛋殼和罐頭

說到湯匙，一般人想到的都是做為餐具，拿來舀湯舀食物吃而已。不過最近有位日本網友，就分享了湯匙在廚房裡，除了能拿來吃東西之外，還有另外兩個神奇妙用。

根據日本媒體「grape」報導，日本IG網友近來分享兩招「外國媽媽教導的湯匙絕技」。首先是在開罐頭的時候，可以用湯匙的柄來撬開拉環，並且就此施力往上帶，來拉開整個罐頭。如此一來，就算指甲太短或太薄，也能夠輕鬆打開罐頭。

而另外一招，則是可以利用湯匙來剝水煮蛋。首先把蛋和往常一樣，先敲出一個裂縫之後，再將湯匙伸進水煮蛋裡，沿著蛋殼內側轉一圈。如此一來，就能夠輕鬆剝下彈殼，保留漂亮的水煮蛋。

其他網友看了，也紛紛表示「真厲害，下次試試看」、「每次剝水煮蛋都弄到很破碎，下次試試看這一招」、「我超級不會剝蛋，該用這招了」、「光是看著漂亮剝完蛋就很療癒」、「完全不知道還能這樣做」、「以前也用過這種方式撬開罐頭過」、「雖然很方便沒錯，但不太懂為何要強調是外國媽媽教的」。