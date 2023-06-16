快訊

灌救火場ing「德牧亂入狂繞圈」！機警消防員秒明白暗號 從廢墟救出受困小狗

政大拍板移除四維堂蔣中正遺像 蔣公銅像車站也將更名

雨用倒的！雙北劇烈大雷雨 當心雷擊

影／湯匙不只能吃東西！廚房兩妙用 輕鬆解決水煮蛋殼和罐頭

聯合新聞網／ 綜合報導
運用湯匙，就能輕鬆打開罐頭及剝下水煮蛋殼。圖擷自IG
運用湯匙，就能輕鬆打開罐頭及剝下水煮蛋殼。圖擷自IG

說到湯匙，一般人想到的都是做為餐具，拿來舀湯舀食物吃而已。不過最近有位日本網友，就分享了湯匙在廚房裡，除了能拿來吃東西之外，還有另外兩個神奇妙用。

根據日本媒體「grape」報導，日本IG網友近來分享兩招「外國媽媽教導的湯匙絕技」。首先是在開罐頭的時候，可以用湯匙的柄來撬開拉環，並且就此施力往上帶，來拉開整個罐頭。如此一來，就算指甲太短或太薄，也能夠輕鬆打開罐頭。

而另外一招，則是可以利用湯匙來剝水煮蛋。首先把蛋和往常一樣，先敲出一個裂縫之後，再將湯匙伸進水煮蛋裡，沿著蛋殼內側轉一圈。如此一來，就能夠輕鬆剝下彈殼，保留漂亮的水煮蛋。

其他網友看了，也紛紛表示「真厲害，下次試試看」、「每次剝水煮蛋都弄到很破碎，下次試試看這一招」、「我超級不會剝蛋，該用這招了」、「光是看著漂亮剝完蛋就很療癒」、「完全不知道還能這樣做」、「以前也用過這種方式撬開罐頭過」、「雖然很方便沒錯，但不太懂為何要強調是外國媽媽教的」。

日本 廚房

延伸閱讀

比廁所髒！醫師警告辦公室4物品「養細菌」 第1名幾乎沒人清

旅日注意！遊客戴「1飾品」被當罪犯看待 韓外交部警告：最好別帶

開冷氣消暑卻吹不涼 台電曝1小動作：快冷又省電

雨傘老是弄丟有原因！心理專家分析四招「不再忘記把傘帶走」

相關新聞

持續1小時！台北市、新北市劇烈大雷雨 注意雷擊

中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時。

最快6月底上路！ 未讓行人、1年內違規記點6點 都要道安講習

立法院今年4月通過《道路交通管理處罰條例》部分修正案，配合條文修正，交通部今公告「道路交通安全講習辦法」修正草案，新增應...

最新疫苗病株建議出爐 新冠疫苗擬接種XBB.1.5單價

新冠肺炎疫情於秋冬可能再度來臨，為做好事先防範，莫德納正在研發新疫苗。美國FDA已經拍板建議選用XBB作為疫苗變異株。疾管署副署長羅一鈞表示，可能會是以XBB.1.5座為主要流行株，疾管署會持續跟莫德納公司保持聯繫，並且預計採單價疫苗接種。

影／湯匙不只能吃東西！廚房兩妙用 輕鬆解決水煮蛋殼和罐頭

說到湯匙，一般人想到的都是做為餐具，拿來舀湯舀食物吃而已。不過最近有位日本網友，就分享了湯匙在廚房裡，除了能拿來吃東西之外，還有另外兩個神奇妙用。

美國務院「人口販運問題報告」 民團籲解決遠洋人口販運

美國國務院年度的「人口販運問題報告」當地時間（15）日正式公布，台灣被評比為第一級（Tier 1），美國政府再度指出「政...

性騷擾案頻傳 身心科醫師教「當場勇敢說不」

國內性騷擾案頻傳，李綜合醫院身心科主治醫師馬國穎表示，遇到性騷擾最重要是勇敢說「不」，語氣要堅定，才能避免被進一步侵犯，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦