小魚悲歌 拖網漁業「一網打盡」壞生態 動保團體籲禁止

拖網漁業「大小通吃」與「無差別」捕撈、嚴重破壞海洋生態，造成生物資源枯竭，台灣動物社會研究會今天召開記者會，要求農委會漁業署制定更嚴格有效的「拖網漁業管理規範」，優先推動「底拖網」退場政策與輔導機制。

立委林淑芬表示，20年前漁業界說不能馬上禁止，經過20年仍未禁，造成漁業枯竭無止盡的惡性循環，漁船也賺不到錢，政府沒有大魄力，仍繼續補貼漁船用油捕撈小魚，應全面禁止「底拖網」漁法，「底拖網」要退場；訂定拖網漁業「下雜魚」混獲比例上限，強制漁船裝設「混獲減少」裝置，加強港口查緝；要求漁業署一個月內召開檢討會議，擬定策略。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，6月13日一尾懷有6鯊魚寶寶的「歐氏尖吻鮫」（哥布林鯊）被南方澳漁船捕撈上岸；日前拉麵店以深海「大王具足蟲」作為食材料理，引發社會熱議，兩種罕見的海洋生物都是「底拖網」漁船捕獲，滾輪拖網所到之處，沒有選擇性、一網打盡全部被捕撈，所到之處夷平海床。

陳玉敏表示，拖網長年在台灣西南、東北角沿海一代作業；基隆八斗子、正濱，宜蘭大溪漁港；西南沿海台中梧棲、高雄興達、屏東東港等；過去拖網漁業日漁獲量最高可達數十萬噸，長期大小通吃無差別捕撈，這幾年平均年漁獲量約在2萬噸左右，占沿近海漁獲總量13%。

她表示，2022年台灣學者研究統計，高雄周邊底拖網漁業漁獲組成高達409個物種，其中200多種無經濟價值，多半都是來不及長大的各式小魚、蝦蟹下雜魚，一部分送往中南部餵飼石斑，一部分則製成魚粉飼料餵魚。

為開記者會，動社日前走訪大溪漁港，陳玉敏說，收購下雜魚1公斤約3至12塊錢，現場還有鯊魚寶寶被挑出、另外，還有各種熱帶魚，下雜魚數百種，九成九都是小魚，這些下雜魚量有多少未列入統計，而漁船底拖回來七八成都是下雜魚，都是場外交易，數量未列入統計。

漁業署漁政組組長劉福昇表示，1977年就訂了拖網漁船禁止3海浬內拖網，1999年明訂50噸以上漁船，禁止在12海里拖網；目前規範不變也會加強取締，若違規可依漁業法開罰3至15萬元，或者取消漁船用油補貼。

根據漁業署統計，目前領有執照的拖網漁船有1309艘，主要分布在高雄最多182艘、宜蘭178艘、屏東162艘、澎湖120艘，而主要捕撈特定的漁獲為櫻花蝦、吻魚。