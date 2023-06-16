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抗組織胺影響幼兒注意力？ 專家反駁、勿過度延伸

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
兒童用藥示意圖。 本報資料照片
兒童用藥示意圖。 本報資料照片

近期因為新北市板橋區某幼兒園餵藥疑雲，兒童用藥安全問題引起大家專注，更有人提出含有抗組織胺的感冒藥水可能影響兒童記憶力、專注力。專家不認同此說法，並表示，不要與新聞事件過度聯想，重點仍應放在根據醫囑服藥、不需要的藥品不要隨便吃。

藥師公會副發言人王明媛表示，小朋友使用抗組織胺，常用在過敏、皮膚搔癢等症狀，常見副作用如口乾、想睡覺等，並且身體可能會習慣副作用，算是安全性很高的藥物。抗組織胺藥物會影響記憶力、注意力是無稽之談，民眾不需要過度跟新聞事件交叉聯想。

馬偕醫院小兒感染科主治醫師邱南昌也說，抗組織胺藥物會出現想睡覺的副作用，想睡覺的時候當然可能會注意力不集中，希望家長不要過度解讀、過度延伸。重點在不需要的藥品不要隨便服用，要根據醫師指示服藥，現在兒童用藥議題容易被過度延伸，家長如果擔心可以在拿藥的時候問一下可能副作用。

醫師

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