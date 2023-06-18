成長階段孩子怎麼吃？網熱議「這些」飲食內含豐富營養

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「成長階段營養飲食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的營養飲食有哪些。

在孩子的成長過程中，「飲食習慣」對於兒童和青少年的健康發展至關重要，若能透過均衡飲食攝取各種身體所需營養，不僅有助於促進發育、增強免疫系統，還能進一步提高學習和認知能力。

「牛奶」 富含鈣質有益骨骼發育 「玉米」營養美味大人小孩都喜歡！ ▲ 網友熱議七大類成長階段營養飲食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察一年內網路上針對成長階段營養飲食相關話題的討論，發現不少網友在孩子的成長過程中都會要求他們多吃「豆蛋奶類」，其中牛奶除了能提供身體所需蛋白質，還富含對骨骼發育有所助益的鈣質，就有網友在一篇討論「長高方式」的文章底下留言，提到「小時候天天被老媽逼著喝牛奶，高中就長到184」，引來他人回應「雖然身高大多還是看基因，但喝牛奶對發育確實是有幫助的」；而雞蛋同樣是常被提及的營養來源，有營養師說明「蛋的營養成分很高，有人體必需的胺基酸」，且除了是優良的蛋白質來源外，還能替人體補充多種維生素及礦物質，就有家長表示「雞蛋營養又好吃，小朋友也很愛」，不過也有人提醒，一天補充1～2顆蛋即可，過量反而可能對健康帶來負面影響。

此外，部分網友也推薦透過「全穀類飲食」補充營養，諸如玉米、南瓜、燕麥、糙米等食物都各自富含不同的營養素，其中玉米更被稱為「全穀類之王」，有益智力發展、還能促進腸胃蠕動，有網友分享自己常幫孩子準備三餐，寶寶雖然有些挑食、但「對玉米接受度很高」，引來不少人認同「我們家小朋友也好喜歡吃玉米」、「有時候肚子餓就煮玉米來吃，啃一根也蠻有飽足感的，還比吃白飯健康」，可見玉米受到各年齡層的民眾喜愛。

不同的「肉類」也有不一樣的營養價值，例如牛肉既是優質的蛋白質來源，也含有鉀、鋅、鎂、鐵等多種礦物質及維生素B群，對於生長發育、肌肉合成都頗有幫助；而雞肉則同樣能提供人體所需蛋白質、胺基酸，許多新手家長在料理寶寶副食品時也經常選擇雞肉入菜，即有網友分享食譜，「把小黃瓜、紅蘿蔔、茄子燙熟，再跟打成泥的雞胸肉一起鋪平在蛋皮上」，便能端出顏值高又營養、孩子也愛吃的雞肉蛋捲。

除了上述提到的飲食種類，諸如堅果類、莓果類、深海魚類與綠色蔬菜等也都是網友討論中常見的營養來源，大家不妨多多參考這些建議，跟孩子一起培養均衡、營養的飲食習慣，陪伴其健康地度過每個成長階段！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議七大類成長階段營養飲食 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2022/06/01~2023/06/08，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw