吃多恐成癮中毒！盤點巴比妥藥物可能造成的七大危害

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「巴比妥藥物危害」相關話題的網路聲量，帶您了解巴比妥藥物可能帶來的七大危害有哪些。

巴比妥酸鹽類(Barbiturates)屬中樞神經抑制劑，被我國食藥署列為第三級管制藥物及第三級毒品，未依規定服用會對人體造成諸多危害、嚴重甚至可能致死；而日前國內發生一起幼兒園餵藥案，起因便是家長察覺孩子的異常表現後，在就醫檢驗時發現其體內有巴比妥藥物殘留，除受到社會大眾高度矚目外，巴比妥藥物的使用正當性也引發質疑。

「情緒不穩」 暴躁、過度激動引擔憂 「呼吸困難」嚴重恐危及生命！ ▲ 網友熱議七大巴比妥藥物危害 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

自幼兒園餵藥案發生以來，網路上針對此事的討論聲浪便源源不斷，除了社會大眾對園方的作為表達震驚與憤怒外，許多專家學者也紛紛出面說明未正確使用巴比妥藥物的嚴重性。便有醫師表示，巴比妥通常用於鎮靜、安眠或治療嚴重癲癇患者，但因其「成癮性高」且「副作用大」，在國內被列為第三級管制藥品、且現今已很少被作為處方；而長期服用巴比妥可能會出現的症狀之一便是「情緒不穩」，如本案的其中一位當事家長便曾提到，自己的孩子自今年過年起「陸續出現易怒、自殘、脾氣暴躁、拔頭髮」等狀況，令她驚覺不對勁，進一步就醫檢驗後才在孩子體內發現巴比妥，讓網友心疼直呼「吃過那麼多藥從來沒有脾氣暴躁，小朋友出現這種行為完全不合理」，推測可能是對藥物成癮後停藥的戒斷症狀。

「睡眠問題」與「注意力不集中」也是巴比妥藥物可能對人體造成的危害，有學者指出若長期服用巴比妥，便很容易對其產生依賴性，導致整天昏昏欲睡、精神渙散；而部份網友也質疑園方餵食巴比妥的目的在於讓小朋友乖乖午睡，引起其他民眾熱烈討論「到底是什麼心態下才會有這種做法出現」、「雖然懂老師工作量太多，想讓小孩早點睡覺的心情，但餵藥真的太誇張」，更有人呼籲相關單位徹查巴比妥的來源與交易管道。

此外，巴比妥藥物也可能引起「呼吸困難」、「昏迷」等症狀，嚴重時甚至可能讓人因此失去性命，可怕的後果讓網友傻眼表示，就連一般醫生對孩子的用藥都特別謹慎小心，「那些餵食孩子管制安眠用藥的人你們的醫師執照在哪裡？」。

錯誤使用巴比妥藥物對人體帶來的危害十分多元，尤其對發育未成熟的兒童而言，其負面影響肯定更為嚴重，提醒大家須多加留意孩子的身體狀況，若出現上述症狀需保持警覺並盡速就醫，以免憾事發生。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議七大巴比妥藥物危害 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2023/03/12~2023/06/12，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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