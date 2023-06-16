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吃粽腹痛就醫案例激增 醫師提醒別搭這類飲料

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
阮綜合醫師蕭偉成說，粽子的主要食材是糯米，具有黏度高、不易消化的特性，民眾要酌量食用。圖／阮綜合提供
阮綜合醫師蕭偉成說，粽子的主要食材是糯米，具有黏度高、不易消化的特性，民眾要酌量食用。圖／阮綜合提供

端午節即將來臨，當心吃粽子消化不良！高雄市阮綜合醫院說，每年端午節前後，都有民眾因為吃粽子引起腹痛難耐，而到急診求治。今年6月1名曾接受小腸切除手術的男子，2天內吃了3顆肉粽，消化不良導致腹脹嘔吐，來到急診求救，住院治療6天才康復出院。

阮綜合表示，近期有1名53歲男子掛急診，他10年前因小腸缺血壞死，曾接受部分切除手術，不料因為2天內吃了3顆肉粽，消化不良導致腹脹嘔吐，經鼻胃管引流與藥物、輸液治療，住院6天終於出院。

阮綜合急診科醫師陳啟余說，每年端午前後因為吃粽子消化不良的病例，以30歲至40歲男女居多，除了吃太多，還有就是吃太快，由於天氣熱又搭配了汽水可樂、冰豆漿等容易脹氣的冷飲，餐後不久肚子就脹痛，他們不想忍著排隊等門診，多半直接掛號急診求治。

阮綜合內科醫師蕭偉成說，原本就有胃食道逆流、胃潰瘍、胃發炎、便秘等腸胃部疾病史的民眾，端午節前後因為舊疾復發，前來就醫的情況也比平常多見；因為粽子的主要食材是糯米，具有黏度高、不易消化的特性，糯米的成分主要是支鏈澱粉，在腸胃道消化時間會比較久，容易感到消化不良、腹脹。

蕭偉成說，在吸收方面，肉粽是高熱量、高油脂、高澱粉、高鹽、低纖維的食物，食材口味較鹹，1顆肉總的熱量就高達600大卡，對本身有糖尿病、消化不良、胃部疾病者來說，更容易引起噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、胃酸逆流等胃輕攣的排空障礙症狀，所以有胃食道逆流、消化性潰瘍、糖尿病、高血壓、高血脂的病患都要謹慎地酌量食用。

阮綜合營養室主任黃佳進說，粽子的主食材可將燕麥、蕎麥、紅豆、薏米、小麥、糙米等和白糯米混合，以減少攝取支鏈澱粉；含有二氧化碳的汽水可樂或氣泡飲，容易在腸胃中累積並膨脹，導致胃脹氣，用餐過程中不宜過量。

黃佳進表示，粽子有可立即食用的方便性，一不注意就會連吃幾個，或當成正餐以外的點心，若攝食過多熱量、身材會走樣，提醒民眾吃粽子同時，應該吃等量的蔬菜與富含酵素的水果，有助消化並幫助胃排空。

患者的腹部左下方與正下方的的腸子有阻塞現象。圖／阮綜合提供
患者的腹部左下方與正下方的的腸子有阻塞現象。圖／阮綜合提供
阮綜合醫師蕭偉成說，罹患胃食道逆流、消化性潰瘍、糖尿病、高血壓、高血脂的病患，都要謹慎地酌量食用肉粽。圖／阮綜合提供
阮綜合醫師蕭偉成說，罹患胃食道逆流、消化性潰瘍、糖尿病、高血壓、高血脂的病患，都要謹慎地酌量食用肉粽。圖／阮綜合提供

粽子 端午節 醫師

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