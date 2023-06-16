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副熱帶高壓重返 鄭明典：台灣快出梅了

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
副熱帶高壓再度增強影響台灣，季風氣流沿高壓西側北上到華東。圖／取自鄭明典臉書
副熱帶高壓再度增強影響台灣，季風氣流沿高壓西側北上到華東。圖／取自鄭明典臉書

副熱帶高壓又回來了。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，稱為太平洋高壓的副熱帶高壓再度增強影響台灣，季風氣流沿高壓西側北上到華東，有夏季天氣型態的樣子了。再看幾天，感覺梅雨要往長江流域去，台灣這邊快出梅了。

今天滯留鋒面北移及西南風增強，中央氣象局說，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區、澎湖、金門、馬祖及午後北部地區並有局部豪雨發生的機率。氣溫方面，各地預測高溫約27到30度，低溫為24到26度。

氣象局表示，明天鋒面位於台灣北部海面及西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，外出活動應特別留意天氣的變化，建議攜帶雨具以備不時之需；滯留鋒面及西南風影響期間，降雨區域及強度不確定性較大，留意氣象局發布的最新資訊。

周日至下周四西南風影響；周日中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；下周一至下周四中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

此外，明天起西南風影響，東部及東南部地區易有焚風發生的機率。

6月23日至25日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局 馬祖 金門

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