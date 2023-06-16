梅雨鋒北抬、西南季風到 中部以北午後留意局部大雷雨

梅雨滯留鋒面逐漸向北移動經過台灣上空，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，南邊潮濕的西南季風也跟著北上到台灣附近，不過整體的風向比較偏南北向，大致平行於台灣的地形，跟山脈的交互作用似乎不明顯。

他說，雖然西半部沿海地區還是有局部較大雨勢出現，但是大多是海面上發展的對流系統由南往北掠過沿岸所造成。山區的降雨並沒有特別多，只有白天因為熱力作用所發展出來的熱對流系統，才有在山區造成降雨的情況。

目前鋒面的位置已經逐漸往台灣北部海面移動。他說，今天台灣附近持續是潮濕的西南季風環境，風向還是比較偏南，台灣周圍的海面上陸續會有降雨系統發展，並且由南往北移動，經過陸地時就會帶來一陣一陣的短暫陣雨或雷雨，有時還是會有比較大的雨勢出現。

吳聖宇表示，因為今天吹南風，而且大氣環境潮濕又不穩定的關係，部分的預報資料認為今天在台灣中北部地區午後有機會出現比較旺盛的熱對流發展狀況，可能有局部大雷雨的現象。從環境條件上來看確實有這樣的潛在可能性，實際上是否發生，還是要看今天上午的雲量以及地面加熱的狀況，中北部中午過後要多留意。

明後天鋒面的位置將會繼續北上到長江以南、東海北部一帶，吳聖宇說，台灣附近仍是比較潮濕的偏南到西南風環境，水氣較為減少，大氣不穩定的程度也較為降低，但是迎風面的中部、南部仍然一整天不定時會有局部短暫陣雨或雷雨出現的機會，北部、東半部則是要留意白天熱對流發展帶來的雷雨，尤其是中午過後，下雨的機會高。

他表示，天氣型態已經有慢慢趨向夏天的趨勢，同時溫度也會開始升高了，各地高溫到了周日普遍有機會來到33-34度或以上，這幾天因為降雨所帶來，相對比較舒適一點的溫度即將告一段落。

吳聖宇說，下周一起到下周五，鋒面都在長江以南到台灣北方海面一帶南北擺動，台灣附近持續維持西南風的環境，水氣不多，但是中南部因為是迎風面的關係，一整天不定時還是會有些局部短暫陣雨的機會。尤其夜晚到清晨這段期間因為海陸風環流的加入，沿海地區出現降雨的可能性又會特別高一些。

他表示，到了白天則會轉變為陸地上發展的熱對流降雨，位於西南風背風面的北部、東半部地區受到熱對流發展移動的影響，出現午後雷雨的機會比較高，午後外出留意天氣變化。背風面地區可能因為較強西南風過山後的沉降增溫現象，而出現高溫，尤其是新竹以北到大台北一帶，下周預報的高溫有機會來到35-36度或更高，北台灣民眾多留意。