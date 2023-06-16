滯留鋒北移+西南風增強 吳德榮：全台慎防劇烈天氣

滯留鋒面北移及西南風增強，易有短延時強降雨，澎湖縣已有局部豪雨發生；中央氣象局發布大雨特報，今天彰化、雲林、宜蘭、花蓮、南部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨台灣上空布滿滯留鋒的雲層，為各地帶來降雨。

他說，今、明兩天滯留鋒北返經台灣上空至北部海面，搭配西南季風，將帶來明顯降雨，各地皆應慎防劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及局部豪雨發生。今天北部23至30度，中部23至32度，南部22至33度，東部23至30度。

吳德榮說，周日、下周一滯留鋒在長江流域至北部海面一帶徘徊，台灣受西南季風影響，迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，白天發展較強，仍有小範圍劇烈天氣及局部豪雨發生的機率，應持續注意；背風面相對穩定，炎熱如夏，高溫達35度以上，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。