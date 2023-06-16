台灣女孩擅長當空服員？海灣航空相隔兩月再跨海招募

聯合報／ 記者程嘉文
來自巴林的海灣航空，將於7月2日舉行空服員招考，這是該公司今年內第二度在台灣招募空服員。圖/引自Meccti集團IG
來自巴林的海灣航空，將於7月2日舉行空服員招考，這是該公司今年內第二度在台灣招募空服員。圖/引自Meccti集團IG

新冠病毒的威脅逐步遠離，全球航空業務逐漸回到疫前的高峰。先前大舉裁員的航空公司，如今紛紛大舉徵才。中東地區最資深、總部設於巴林的海灣航空（Gulf Air），今年5月初在台錄取了19名空服員，由於航班持續增加，加上公司對新招募人員的表現滿意，海灣航空決定在兩個月後，再度在台舉行空服員招考。

成立於1950年的海灣航空，是中東地區最資深的航空公司。初期的大股東是英國海外航空（BOAC，英航前身），後來成為波斯灣四國（巴林、卡達、阿布達比、阿曼）共同持股。此後巴林政府買下所有股份，成為該國獨資的國家航空公司，以標榜傳統的阿拉伯式待客之道而聞名。目前公司共有35架飛機，包括8架波音787與27架空中巴士A320/A321，另有19架787與A320/321正待交貨。

海灣航空與多家中東業者一樣，組員招募與培訓委由總部設在土耳其的Meccti集團負責。與之有多次合作經驗的愛爾集團創辦人林佩莉說，此次海灣航空預計在台招募40人，錄取機率比國內航空高很多，不過擔任外商航空公司的空服員，必須長期居住國外，每天共事的其他空服員，可能來自全球各地，因此招募時格外注重人格特質，以及團隊合作精神。在徵才條件上，除了身高需達160公分，海灣航空有一特殊要求，考生需具備有游泳50公尺的能力。此外考生並不限定中華民國國籍，上次5月的招考中，就有兩位日籍考生中選。

招募活動訂於7月2日（星期日），一天內考完，地點在台北市濟南路一段2-1號的台大校友會館三樓。有意報考者可至Meccti集團的官網登錄，網址為https://www.inflightcrewjobs.com/latestjobs。

空服員 中東 空中巴士

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