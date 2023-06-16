新冠高峰 醫促放寬公費藥限制

台灣新冠肺炎正處於第四波疫情，已進入高點。天主教輔仁大學附設醫院重症醫學科主任劉偉倫臨床發現，在這波疫情當中，病患病情瞬息萬變，可能兩天內急轉直下，需接受插管急救。他希望台灣可以和歐美等國同步，放寬公費口服抗病毒藥物限制，讓輕症、有需要的病患盡快用藥，避免演變成重症，造成更大醫療負擔。

敏盛綜合醫院重症醫學科專家簡修洵認為，研究顯示，當病患確診後，在剛出現症狀時，建議五天內盡快使用新冠口服抗病毒藥物，後續重症風險比較低。期待有需要的病患都可以及時接受口服抗病毒藥物的治療，減少往後重症風險。

二○二二年十一月，一項發表於自然醫學期刊（Nature Medicine）的大型數據研究則顯示，病患再次染疫，住院、死亡機率都比初次確診高。這代表再度確診病患，更需留意重症、死亡威脅。

劉偉倫指出，在這波疫情中，重症病患多為高齡，或慢性病病患，其中，很多病患不曾接種疫苗，面對病毒變異株來勢洶洶，這群人特別脆弱。

目前，國內新冠口服抗病毒藥物的公費對象已納入多數潛在重症族群，不過據歐美治療指引，像六十至六十四歲族群、高血壓病患、ＢＭＩ在廿五至卅之間、單純吸菸者與未接種疫苗族群等，都可使用口服抗病毒藥物，而國內公費對象並沒有納入這些族群。

簡修洵表示，政府預算有限，無法將所有高風險族群都納入藥物公費名單，這可以理解，但如果讓有需要的病患都可以及時接受口服抗病毒藥物的治療，便可降低往後重症風險，避免新冠病毒進一步傷害病患健康。

「醫護人員一確診，也需要及早服用口服抗病毒藥物！」劉偉倫疾呼，隨著病患增加，醫護人員的工作負擔也加重，確診後，由於無法盡快用藥，導致無法盡快回工作崗位，希望醫護人員也有機會及時獲得口服抗病毒藥物治療、重新擁有健康身體。

簡修洵、劉偉倫也提醒，雖然口罩禁令解封，還是建議民眾出入人多場所時，盡量戴口罩。慢性病患則要好好控制病情。沒有注射疫苗的民眾，也建議盡早注射疫苗，若是公費用藥族群，確診後要盡快用藥，以避免病情加重，對健康帶來重大打擊。