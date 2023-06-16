健康你我他／吃藥撐9天 當「社畜中的病貓」

去年五月疫情爆發，在三劑疫苗加持下，我很幸運地躲過一劫。可今年就沒這麼幸運了。

某日中午，離開教會回到家，晚上睡覺時，突然覺得喉嚨異常沙啞、咳嗽，下背部開始痠痛，整晚失眠。第二天，我利用中午用餐時間，選了距離公司較遠的超商買了兩包快篩試劑，放進不透明塑膠袋中帶進廁所檢篩，結果兩包都篩出二條線。

由於確診已沒有強制隔離，被定調為輕症，因此我選擇當個「社畜中的病貓」，強撐到下班再前往醫院。到耳鼻喉科看診，醫師讓我坐在離他一米遠的機械檢查椅上，簡單詢問病情後，便快速開好藥，回家前我趕快去買了個人專用的酒精、礦泉水、額溫槍及足量的吐司麵包，便回家養神了。

中獎後第一晚，出現喉痛、微燒、失眠、忽熱忽冷、劇烈咳嗽等症狀，幸好醫師開了鎮靜劑，否則根本無法入睡。

公司是服務業，非強制隔離無法請假太多，我也怕在家時間太久害長輩染疫，因此我撐著虛弱身軀上班，咳嗽時則強忍著走到無人的角落再咳。回到家，除洗澡、上廁所外，房間關緊閉，這樣的日子經歷九天後警報解除，總算雨過天晴。

關於防疫，勤洗手、戴口罩、打疫苗、多運動是最基本要做的事，雖不可能完全全身而退，但只要平時打好基礎，真的中獎了，也不會太可怕，會好起來的。