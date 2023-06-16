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補貼進口豬肉 市場肉價仍高

聯合報／ 記者彭宣雅周宗禎蔡維斌／連線報導
農委會獎勵進口豬肉補助，並未排除萊豬，引發爭議。圖／本報資料照片
農委會獎勵進口豬肉補助，並未排除萊豬，引發爭議。圖／本報資料照片

為了補足國內毛豬不足，農委會要求中央畜產會即日起到九月底止，補貼採購進口豬肉每公斤六元，推估經費三億元，引發國內畜牧業者不滿，質疑此舉恐壓低本產豬肉價格。外界更質疑，對比國內養豬業者禁用萊克多巴胺瘦肉精），農委會補貼採買進口豬肉，也可能買到含有瘦肉精的豬肉，對本土業者形成雙重不公。

本報社論昨刊出「美豬去向成謎，陳吉仲竟還補助萊豬」，農委會昨發新聞稿表示，根據行政院「豬肉儀表板」顯示，今年進口美豬皆未檢出萊劑，農委會也從未補助萊豬；雖沒有限制進口任何國家豬肉，但進口肉品要符合我國檢疫檢驗規定才可進口。

然而，根據畜產會獎勵進口豬肉補助辦法，並未排除萊豬。換言之，在補助期間，若有業者申請萊豬進口，同樣可獲得補助。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，身為豬農，對於政府補貼購買進口豬肉當然反對，因為誰都沒有得利，不僅豬農受傷，消費者也不會買到便宜豬肉，白白浪費納稅人的錢。要思考的是國內產業如何升級轉型、屠體評級，調整產業結構，反對政府一味補助買進口豬肉。

實際上，端午節前夕傳統市場，豬肉價格依舊每台斤逼近兩百元，毛豬拍賣價格卻跌破九十元，且「每日一跌」，讓養豬業者苦不堪言。林姓肉商說，政府只是圖利美豬進口商，價格明顯下跌代表進口數量龐大，那到底都到哪裡去了？

養豬業者也提到，這個價格對於中小型業者來說「已經是嚴重虧本了」，政府卻拿來炫耀說豬肉市場已經穩定，根本是在騙人。

雲林是國內豬肉最大供應地，雲林養豬協會副理事李乾充也說，政府想用進口肉來平穩豬價的想法，此舉只讓大冷凍商有賺頭，「我們希望政府不要做，但能擋得了嗎？」

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