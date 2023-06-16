1500噸流向不明！消基會：查美豬 政府做樣子

萊豬開放進口逾兩年，政府昨又拍板加拿大全牛齡牛肉進口。對此，消基會董事長吳榮達呼籲，日前消基會抽查通路近三百件豬肉相關食品，卻未見任何一件美豬產品，讓人不禁質疑有「洗產地」的疑慮，如今又要開放加拿大牛，政府若無法確保食品進口的資訊透明度與安全性，恐無法讓民眾吃得安心。

消基會上月抽查通路二八九件含豬肉成分的相關食品，卻未見到任何美國產製豬肉商品，進口量與美豬相近的法國，都還能找到八件，讓消基會感到困惑，質疑恐怕有標示不實的情況。

吳榮達說，日前抽查沒抽到美豬，可能是運氣問題，也可能是產地混雜在一起，消基會一再呼籲主管機關要更確保食品進口的資訊透明度和安全性，公布今年截至五月底進口的一千五百多噸美豬流向，到底是流向火鍋店、軍中、團膳等，都沒人知道。政府確實公布流向，消費者才能有所選擇，但很可惜，至今還是沒有公布。

針對食藥署後來跳出來反駁，稱美豬僅占台灣進口量百分之零點四，才會找不到相關產品，吳榮達批評，從稽查時間來看，萊豬進口近兩年半，食藥署稽查的廿二萬件裡，近十六萬件都在第一年執行，顯示政府只有在議題還在新聞浪頭上做做樣子，著實讓人擔心。

吳榮達認為，如果政府標示不夠清楚、資訊也不充分揭露，加拿大牛也可能會有「洗產地」的疑慮，在產地標示可能混淆、隱瞞、政府也未加強監管、查緝下，民眾如何消除疑慮，食得安心？

對於外界質疑美豬進口後流向不明，衛福部食藥署副署長林金富說，於各販售通路都有查出，像是加工食品、餐廳肉片、美食街等餐飲業者，除了傳統市場中的溫體豬沒有外，其餘都有產地來自美國的豬肉。

林金富說，進口豬肉依比例抽驗萊克多巴胺，目前檢驗來自美國豬肉均未檢出萊劑殘留。