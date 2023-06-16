國產紅豆買氣差 推學校食譜

國內紅豆產業逐年萎縮，再加上紅豆多數用於加工，國產紅豆、進口紅豆難區分，讓國內紅豆銷路受到挑戰。萬丹農會總幹事張枝烈說，近年國產紅豆買氣持續不振，已走入微利時代；高雄美濃農會總幹事鍾清輝則說，這幾年對紅豆農民來說，產量、價格、收成都不佳，推估今年種植面積會更少。

為此，農委會昨發表學校午餐紅豆食譜，希望結合節慶及學校午餐，讓學童從小支持本土農業、食農教育。

台灣在二○○二年加入世界貿易組織，大蒜、花生、紅豆等廿三項重要農產品，由限制進口或管制進口改採「關稅配額」開放進口，其中紅豆每年配額量二五○○公噸。

鍾清輝表示，紅豆八成都用在加工，是不是產銷履歷紅豆、本土豆，不是這麼容易被凸顯，過去美濃紅豆種植面積最高超過一千公頃，僅次於萬丹，但這幾年，農民沒賺錢，改種黃豆、黑豆。現階段美濃紅豆種植面積已降到六百公頃，推估今年會更少。

鍾清輝也提到，儘管農委會去年保收價卅八元，但這價格除了保最低價，同時也等於定了價格的天花板，要解決紅豆產銷問題，要先解決供需。

屏東縣紅豆種植面積五千公頃，是國內最大產區，又以萬丹鄉一千五百公頃最多。

張枝烈說，導入產銷履歷的「萬丹紅豆」好不容易建立起紅豆品牌，價格卻處低檔，農民慨嘆愈賺愈少，不願改行的老輩農民笑說自己是「賺老人工」，年輕農民則改種其他作物，紅豆種植面積年年減少。