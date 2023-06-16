聽新聞
test
0:00 / 0:00

國產紅豆買氣差 推學校食譜

聯合報／ 記者彭宣雅潘欣中／連線報導
農委會推廣國產紅豆等雜糧，希望結合節慶以及學校午餐，讓學童從小支持本土農業、食農教育，也減少碳足跡。記者胡經周／攝影
農委會推廣國產紅豆等雜糧，希望結合節慶以及學校午餐，讓學童從小支持本土農業、食農教育，也減少碳足跡。記者胡經周／攝影

國內紅豆產業逐年萎縮，再加上紅豆多數用於加工，國產紅豆、進口紅豆難區分，讓國內紅豆銷路受到挑戰。萬丹農會總幹事張枝烈說，近年國產紅豆買氣持續不振，已走入微利時代；高雄美濃農會總幹事鍾清輝則說，這幾年對紅豆農民來說，產量、價格、收成都不佳，推估今年種植面積會更少。

為此，農委會昨發表學校午餐紅豆食譜，希望結合節慶及學校午餐，讓學童從小支持本土農業、食農教育。

台灣在二○○二年加入世界貿易組織，大蒜、花生、紅豆等廿三項重要農產品，由限制進口或管制進口改採「關稅配額」開放進口，其中紅豆每年配額量二五○○公噸。

鍾清輝表示，紅豆八成都用在加工，是不是產銷履歷紅豆、本土豆，不是這麼容易被凸顯，過去美濃紅豆種植面積最高超過一千公頃，僅次於萬丹，但這幾年，農民沒賺錢，改種黃豆、黑豆。現階段美濃紅豆種植面積已降到六百公頃，推估今年會更少。

鍾清輝也提到，儘管農委會去年保收價卅八元，但這價格除了保最低價，同時也等於定了價格的天花板，要解決紅豆產銷問題，要先解決供需。

屏東縣紅豆種植面積五千公頃，是國內最大產區，又以萬丹鄉一千五百公頃最多。

張枝烈說，導入產銷履歷的「萬丹紅豆」好不容易建立起紅豆品牌，價格卻處低檔，農民慨嘆愈賺愈少，不願改行的老輩農民笑說自己是「賺老人工」，年輕農民則改種其他作物，紅豆種植面積年年減少。

編輯推薦

農民 萬丹 產銷履歷

延伸閱讀

連紅豆都要「推廣」到學校午餐 台灣農業產銷怎麼了

影／農糧署推跨族群紅豆學校午餐 落實食農教育

紅豆傳統銷路受挑戰 農糧署推食譜供學校午餐參考

新菸防法上路沒配套 上百人至行政院抗議「不要逼我抽紙菸！」

相關新聞

超獵奇！日月潭空拍竟見「巨魚」吞九蛙 管理處再揭魚眼秘密

受惠於梅雨挹注，日月潭解除乾旱水情，蓄水率迅速回升，甚至逼近滿水位，先前因大旱裸露的九蛙開心吃水，近期有民眾空拍九蛙，不...

滯留鋒龜速移動！北部明「接招」迎大雨 恐一路濕到端午連假

明天梅雨滯留鋒移動從南往北移，預估全天帶來明顯雨勢，各地有有局部大雨機率，中南部地區、午後的北部地區可能發生豪雨。周六滯...

開放加拿大全牛齡牛肉 國內畜牧業者提意見未獲食藥署回應

行政院通過進口加拿大牛的修正條例，預計下半年就可吃到加拿大「全牛齡」的牛肉，而加拿大牛肉也正在參加台北食品展，但是距離加...

新冠疫後新威脅 「抗藥性細菌」每年恐奪逾3萬人性命

新冠走入後疫情時代，兩大感染醫學會憂心新一波隱形風暴「抗生素抗藥性疫情」。疾管署長莊人祥表示，抗生素抗藥性是全球都很重視...

加拿大全牛進口拍板 消基會舉兩事證「嚴正反對」籲全民拒買

行政院會今通過「駐加拿大台北經濟文化代表處與加拿大駐台北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」，定調加拿大全牛齡將開放進...

胃藥竟發霉且成分低於規格 食藥署啟動回收2568瓶

食藥署今公布藥品回收警訊，胃藥「消化保胃散」遭民眾投訴有「發霉情形」。食藥署副署長陳惠芳表示，該藥品經查後，其一主成分規...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦