抗藥菌威脅／協力抗菌 專家籲獎勵研發、檢討藥價

抗生素抗藥性問題近年持續增溫，形同「沉默疫情」，專家建議，除國際抗生素供應不足，國內部分藥品價格過低、藥業無法持續供藥甚至退出市場，導致缺藥危機，建議政府獎勵抗生素引進、研發、創新，透過健保給付應予以適度獎勵，同時檢討藥價政策及保障現有抗生素，協力對抗超級細菌。

台灣感染症醫學會理事長王復德引用美國商會「二○二三台灣白皮書」指出，建議我國增加創新且可負擔抗生素藥物投資。他也說，疫情下感染科醫師短缺，十年來報考人數減半，建議政府提供合理報酬，增加誘因。

台灣感染管制學會理事長陳宜君說，現有抗生素藥物已捉襟見肘，自二○一七年以來，全球只有十二種抗生素獲得批准，台灣更只有三種獲得藥證。

陳宜君舉例，門診中常遇到病人同時懷孕、患有肝腎疾病或過敏，使用既有藥物出現明顯的副作用，想要使用其他新藥，國內卻沒有引進。期盼食藥署加速抗生素新藥引進，且以合理價格納健保。

兩大感染醫學會共同提出「抗微生物製劑管理及感染品質改善計畫」。疾管署長莊人祥說，目前已有國家抗生素抗藥性的管理計畫，以及醫療照護感染管制計畫。疾管署也與農委會合作針對人類、動物減少不適當抗生素使用，並讓民眾了解抗生素抗藥性的重要。