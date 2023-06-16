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狂牛症疫情才一年半…加牛放寬進口 消基會籲拒買

聯合報／ 記者鄭媁葉冠妤／台北報導
行政院會昨天拍板，開放加拿大全牛齡牛肉進口。記者陳易辰／攝影
行政院會昨天拍板，開放加拿大全牛齡牛肉進口。記者陳易辰／攝影

行政院昨天拍板開放加拿大全牛齡進口，即刻生效，行政院發言人林子倫表示，開放將有助於台灣與國際關係。不過，加拿大二○二一年才再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（俗稱狂牛症），南韓、中國大陸、菲律賓陸續暫停加牛進口，我在此時放寬進口，消基會昨呼籲消費者發起拒買，近日也將與相關ＮＧＯ團體研議下一步行動。

台灣原僅開放加拿大卅月齡以下牛肉進口，自二○二一年起，已開放包括卅月齡以上的全牛齡美牛進口。衛福部食藥署四月廿七日預告「美國及加拿大牛肉及其產品進口規定」修正草案，預告期卅天已滿。儘管預告期間外界雜音不小，行政院會昨仍通過加拿大牛肉進口修正協議，開放加拿大卅個月齡以上牛肉輸台。

不過，頭骨、腦、眼、脊髓、絞肉及內臟六大高風險部位，仍是不得進口。

林子倫表示，目前包含歐盟、美國、英國、日本等五十五個國家已開放加拿大全牛齡牛肉進口，相關政策對台灣國際參與必然有所幫助，政府會持續依據「食安法」把關國民健康，也會積極拓展與世界各國相關合作貿易，強化台灣和國際關係。

衛福部食藥署長吳秀梅說明，此次開放加拿大全牛齡牛肉進口，都是依據行政程序與科學依據，除事前已要求加拿大提書面審核資料，並送諮議會專家審視通過，也到加拿大實地查核，查核資料已送諮議會審議通過，才在四月廿七日預告修正草案。

她說，政府針對所有進口食品都有邊境把關程序，過去加拿大牛肉進口皆正常，因此將採取一般抽批查驗，抽驗率為百分之二至十，若有違規就銷毀或退運；未來如果違規情形增加，會視狀況調整為「加強抽批查驗」或「逐批查核」。

不過消基會表示，二○一五年十二月，加拿大食品檢驗局發布加牛檢出狂牛症，所有的跡象都指向牛飼料的汙染；二○二一年十二月，加拿大再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（俗稱狂牛症），南韓因此暫停進口加拿大牛肉，中國大陸、菲律賓等國也跟進。

消基會表示，加拿大牛傳出狂牛疫情，才不過一年半，是否足夠安全的疑慮尚未釐清。消基會董事長吳榮達說，消基會已多次表達立場，嚴正反對加拿大牛尚有安全疑慮，政府若執意不顧民意，開放加拿大牛肉進口，呼籲所有消費者拒買。

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