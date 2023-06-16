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南市登革熱累計5例 感染源都在仁德

聯合報／ 記者修瑞瑩李文德吳淑玲／台南報導
台南昨增2例登革熱本土病例，研判感染源都來自仁德，市府加強清消仁德成功里。圖／仁德成功里長鄭晴而提供
台南昨增2例登革熱本土病例，研判感染源都來自仁德，市府加強清消仁德成功里。圖／仁德成功里長鄭晴而提供

登革熱疫情延燒，台南市政府昨天證實再增2例本土病例，累計5例，衛生局表示，5例都有共同的活動地點，感染源都來自仁德區，還未多點擴散，持續在仁德仁和里設擴大採檢站到後天；在地里長說，建議私人住宅的屋後水溝也要清淤、消毒。由於登革熱擴大恐影響觀光，旅宿業者憂觀光客不敢來，將加強清消。

衛生局指出，新增的第4及第5例基因型與前3例都相同是第1型，其中1例為住仁德區41歲男性，經登革熱防治中心擴大採血發現，另1例住永康區46歲女性為診所通報確診，由於兩例的抗體檢驗皆為陰性、病毒檢驗是陽性，顯見剛被感染，同住者則暫無疑似症狀。

衛生局追查，新增的兩例與先前病例都有相同活動地，在仁德區成功里與仁和里，研判可能屬同一感染源；成功里長鄭晴而說，據了解新增案例與第1例居住地相隔100公尺內，里民昨聽聞就有人喊「想要趕快採檢」，可見當地民眾非常擔心。

衛生局指出，今天至18日每天上午8點半至11點半、下午2點至8點持續在仁和里二空新城A區A3棟管理室設立擴大採檢站，5月8日起有疑似登革熱症狀及懷疑有感染之虞的民眾，或曾經出國者應主動前往接受篩檢；另，衛生局昨又開罰4件有病媒蚊蟲卵的陽性容器住戶，今明加強當地室內外化學防治作業。鄭晴而建議，可針對私人住家內的屋後水溝，做清淤及化學清消。

南市觀旅局指出，已針對各風景區加強環境清掃；台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰說，登革熱對訂房尚無影響，有請旅宿同業加強清消；另有飯店業者認為，2015年台南爆發大規模登革熱疫情，確實很多外縣市民眾不敢來台南玩，希望疫情能被控制，不要再發生同樣情況。

衛生局 登革熱 台南

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