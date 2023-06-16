「基北北桃都會通」開放預購 填問卷可抽限量紀念悠遊卡

「基北北桃都會通」昨(15)日起開放預購，並於7月1日正式上路。臺北市長蔣萬安現身捷運市政府站與民眾互動，並提醒民眾提前購買避開人潮，同時宣布自112年6月15日至25日，民眾可至交通局FB「臺北交通大家談」粉絲專頁填答問卷，即可參加都會通紀念悠遊卡抽獎活動。

「基北北桃都會通」售價1,200元，即日起民眾即可持悠遊卡至捷運站、臺鐵指定車站（7月1日起）、國光客運指定車站加值機購買設定，啟用後可於30日內不限次數搭乘基北北桃範圍內的公共運具，包括臺北捷運、新北捷運（含輕軌）、桃園機場捷運、雙北市區公車、桃園市區公車、基隆市區公車、臺鐵、公路/國道客運，並享雙北市YouBike前30分鐘及桃園市YouBike前60分鐘免費。

交通局提醒，一張悠遊卡只能設定一種定期票，建議已購買雙北1280定期票的使用者持續使用至屆期，即日起也可以持另一張悠遊卡提前設定「基北北桃都會通」。另持有超級悠遊卡SuperCard的民眾，只要成為悠遊付會員，即可直接透過悠遊付Easy Wallet APP，以手機在線上購買，不用跑到捷運站，在家即可完成購買設定。

為鼓勵民眾使用「基北北桃都會通」，交通局特別製作紀念版只送不賣的都會通紀念悠遊卡，自112年6月15日至25日，民眾可至交通局FB「臺北交通大家談」粉絲專頁填答問卷，即可獲得抽獎機會，將於6月26日公布得獎名單，本次活動預計送出500張。

交通局表示為利民眾了解訊息，相關販售資訊、使用須知及民眾常見問題皆已公告於臺北捷運公司及悠遊卡公司官網，歡迎民眾上網查詢。