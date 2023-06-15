補貼採買進口豬肉可能買到萊豬？ 農委會這樣說

農委會為了補足國內毛豬不足，要求中央畜產會即日起到9月底補貼採購進口豬肉每公斤6元，推估經費3億元，遭國內畜牧業產業鏈撻伐；外界質疑，補助進口豬肉不僅傷害國內豬農，同時補貼採買進口豬肉，也可能買到含有萊克多巴胺豬肉，遭農委會駁斥，根據行政院豬肉儀表板顯示，今年進口的美豬皆未檢出萊克多巴胺，美豬不等於萊豬，農委會也從未補助萊豬。

農委會畜牧處副處長江文全表示，根據中央畜產會的公文顯示，專案補助進口豬肉，需要在特定時間內，有特定稅則號列、特定部位的豬肉（豬腿肉、腹脇肉、後腿、肩夾、腰內肉等等），要符合一定的要求，農委會才會予以補助每公斤6元；依照現行中央畜產會提出的補助要點，沒有限制進口任何國家，但是，進來的肉品，要符合我國的檢疫檢驗規定，至今，來自美國的豬肉，仍經過食藥署的逐批檢驗，符合規定才可進口。

農委會表示，沒有鼓勵進口美國豬肉或萊豬；美、加雖國內核准使用萊克多巴胺，但美加目前9成以上生產農民，均不使用萊劑以符合外銷市場。江文全表示，貿易商進口豬肉，貨品仍需販賣，業者不會採購有疑慮的產品進口販賣，國內買主不接受，貿易商為避免不必要困擾，也不會輸入含萊劑豬肉。

根據農業貿易統計顯示，今年一到五月，進口冷凍豬肉為總數為3萬8382公噸（不含內臟雜碎），進口大國依序為加拿大、西班牙、丹麥、荷蘭、美國。從美國進口的冷凍豬肉為1437公噸，佔整體進口豬肉3.7%。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，身為豬農，對於政府補貼購買進口豬肉當然反對、不滿意，但最終還是要回歸國內養豬產業的飼養成績，國內缺豬，政府要進口，就很難與之反駁；但這樣補貼購買進口豬肉誰都沒有得利，豬農受傷、消費者也不會買到便宜豬肉，白白浪費納稅人的錢。

張佑誠說，國內豬農最有殺傷力、最大的對手是「便宜又好的豬肉」，但這類的肉品太多了，要思考的是國內產業如何提升、升級轉型、屠體評級，調整產業結構；雖反對政府補助買進口豬肉，但政府是否會補助買到萊豬，他認為這扯遠了，因為便宜又好又多的是加拿大豬，不是萊豬，商人要的是便宜又好的，但實際上萊豬比加豬還要貴，爭議又多，怎麼會去進口萊豬。