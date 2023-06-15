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偏鄉未婚生育率高 衛福部：接獲求助一定幫忙

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
社家署與民間團體合作，設有「未成年懷孕求助網站」及諮詢專線0800-25-7085（愛我，請你幫我），若未成年懷孕的少女提出須求一定會協助。示意圖／ingimage
社家署與民間團體合作，設有「未成年懷孕求助網站」及諮詢專線0800-25-7085（愛我，請你幫我），若未成年懷孕的少女提出須求一定會協助。示意圖／ingimage

行政院日前公布未成年少女生育率，全國平均為千分之3，但存在城鄉差距，台北市為千分之1，花蓮縣則高達千分之11。衛福部社家署長簡慧娟說，造成城鄉差距的原因有待釐清，但只要小媽媽請求協助，一定會介入輔導、提供服務。

簡慧娟表示，未成年懷孕的少女依照個案背景，未必每人都屬於社會安全網中計畫的「脆弱家庭」服務對象，但社家署與民間團體合作，設有「未成年懷孕求助網站」及諮詢專線0800-25-7085（愛我，請你幫我），若未成年懷孕的少女提出須求一定會協助，由地方政府提供單一窗口服務，安排社工進行評估、協助與後續追蹤，「有需求的小媽媽只要出來求助，只要遭遇困境，不限於經濟問題，父母未滿廿歲者都會列為關懷輔導對象通報，依照個別情況提供服務。」

簡慧娟也說，未成年懷孕的少女一般還在就學階段，沒有穩定工作收入及經濟來源，發生非預期懷孕事件時，易面臨經濟弱勢、育兒知能與照顧功能不足、家庭，支持系統不佳等多重問題而產生巨大的身心壓力，社家署設有「未滿二十歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務方案」，利用公益彩券回饋金，補助地方政府辦理，每年服務1200餘人，提供從情緒支持、經濟補助、醫療保健等整合性服務。

針對未成年懷孕少女的城鄉差距，簡慧娟說，由於未成年懷孕的服務具有在地性、因地制宜，應由地方政府應該依照轄內須求，結合民間團體，並考量其服務對象的數量、個案特性等提供服務；至於花蓮較多的原因，可能與戶籍等情形有關，原因多樣，需要更多研究才能釐清。

至於民團指出，部分小媽媽因為求學或職涯需求，亟需公共托嬰服務。簡慧娟表示，公共托育制度中弱勢家庭本就應該優先收托，但公托服務是由地方政府辦理，依照地方服務量能決定優先收托的資格。

懷孕 未成年 弱勢家庭 衛福部

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