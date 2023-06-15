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未成年懷孕花蓮為北市10倍 勵馨基金會：注意城鄉差距

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院日前更新國人生育率資料，其中15至19歲的未成年婦女生育率，全國平均千分之3。圖／本報資料照片
行政院日前更新國人生育率資料，其中15至19歲的未成年婦女生育率，全國平均千分之3。圖／本報資料照片

行政院日前更新國人生育率資料，其中15至19歲的未成年婦女生育率，全國平均千分之3。勵馨基金會副執行長王淑芬說，未成年小媽媽生育率已從20年前的千分之15下降至近十年的千分之4，今年又下降至千分之3，但相較日韓約千分之1至千分之2，仍有努力空間。另外，細看15至19歲未成年婦女生育率的縣市分布，台北市千分之1，花蓮縣高達千分之11，須注意城鄉差距問題。

根據行政院性別平等會公布資料，2009年至2020年間，未成年少女生育率皆為千分之4，自2021年降為千分之3。王淑芬表示，未成年少女生育數、生育率整體下降，今年降至千分3，比起日韓的千分之1至2，雖仍有努力空間，但已是不錯的成就，背後原因包括整體少子化、青少年性教育普及，以及墮胎藥等醫療措施的便利性提升。

然而，王淑芬說，未成年婦女生育率存在明顯的城鄉差距，以今年公布數據來說，台北市為千分之1，花蓮縣卻高達千分之11，高於全國平均3倍以上，且連年都是全國最高，可能原因包括預防教育的完整度不足、醫療及交通的便利性不佳，但目前還未看到具體調查，需要更深入研究才能評論。

王淑芬表示，過去勵馨基金會提供的服務以待產服務為主，現在則以生產後的協助居多；由於小媽媽們多是決定留養才選擇生下孩子，所需協助包括經濟輔助，以及新手媽媽常面臨的育兒、親職課題，且由於步入婚姻的小媽媽比例仍不高，不少人需要與伴侶相處上的協助。

王淑芬也提到，未成年小媽媽常面臨就業、復學的須求，嬰兒照顧是一大難題，勵馨基金會提倡公立托嬰中心應該與未成年少女就學、就業結合一起，公立托嬰中心優先收托未成年媽媽的嬰幼兒，但這屬於地方自治權責，如台北市已有優先收托機制，但其他縣市未必跟進。

根據勵馨基金會統計，造成懷孕的原因中以僥倖心態、缺乏避孕知識、沒有避孕意識為前三高，與孩子生父的狀態曾在親密關係，或現在仍再親密關係中佔96%，但服務對象中未婚佔68%、已婚27%，有超過一半的服務對象原生家庭為單親家庭，非雙親家庭的原生家庭佔68%。

勵馨基金會提供的服務中，個人輔導支持服務佔36.82%之外，較多的服務為育兒之能/親職教養佔16.6%、經濟議題協助15.9%、情感/性/性別議題討論與指導7.7%。

勵馨基金會接受衛福部社家署委託辦理「未成年懷孕求助網站」及諮詢專線0800-25-7805（愛我，請你幫我），去年一年內網站瀏覽量達10萬8993人次，使用網站諮詢服務者有296人，女性佔比約8成，諮詢專線服務總數則為847人次。勵馨基金會2022年服務的個案總數為601人，40%是由社會局轉介，開案時有38%原先即輟學，因懷孕輟學的佔15%，許多服務對象原先即為高風險的逆境兒少。

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