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超獵奇！日月潭空拍竟見「巨魚」吞九蛙 管理處再揭魚眼秘密

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭滿水位，民眾空拍九蛙，搭配周邊弧形觀景平台及地景，猶如有顆巨大魚頭張嘴要吞了九蛙，相當有趣。圖／張姓民眾提供
日月潭滿水位，民眾空拍九蛙，搭配周邊弧形觀景平台及地景，猶如有顆巨大魚頭張嘴要吞了九蛙，相當有趣。圖／張姓民眾提供

受惠於梅雨挹注，日月潭解除乾旱水情，蓄水率迅速回升，甚至逼近滿水位，先前因大旱裸露的九蛙開心吃水，近期有民眾空拍九蛙，不僅拍下美麗潭景，更發現弧形觀景平台搭配周圍地景，猶如有顆巨大魚頭張嘴要吞了九蛙，相當有趣。

根據水利署即時水情統計，直至今晚7時，日月潭水庫有效蓄水量為12534.26萬立方公尺、蓄水率96.68%、水位高度747.96公尺，距離滿水位748.48公尺，僅剩0.53公尺，幾乎逼近滿水位，也因近期雨勢不斷，水位多維持在748公尺。

而常被當成知名水情指標的「日月潭九蛙疊像」先前因大旱，9隻蛙全都露，但隨水情好轉，如今開心吃水，大半已潛入潭中，目前水面上僅露出約2隻半青蛙，昔日湖光山色也亮麗再現，有民眾前往空拍意外拍下獵奇有趣的「大魚吞九蛙」。

拍攝的張姓民眾說，他很常去日月潭跑步，也會順手拍攝美景，近日潭區水位回升，又見滿水位美景，就心血來潮到九蛙疊像附近空拍，意外發現從空中俯瞰步道、弧形觀景平台搭配砌石堆、綠林等地景，彷彿一隻巨魚張大了嘴要吞掉九蛙。

日月潭風景管理處表示，該270度的弧形觀景平台，是為了讓遊客有更廣闊的「賞蛙」視角，也讓民眾能多角度拍蛙，但未發現空拍竟有「巨魚吞九蛙」的有趣畫面，而畫面中「魚眼」砌石堆，其實是邵族人的祖墳，族人也都有持續維護。

日月潭滿水位，民眾空拍九蛙，搭配周邊弧形觀景平台及地景，猶如有顆巨大魚頭張嘴要吞了九蛙，相當有趣。圖／張姓民眾提供
日月潭滿水位，民眾空拍九蛙，搭配周邊弧形觀景平台及地景，猶如有顆巨大魚頭張嘴要吞了九蛙，相當有趣。圖／張姓民眾提供

日月潭 青蛙 梅雨 空拍

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