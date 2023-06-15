調整農業移工政策 農委會公布可申請移工作物耕作面積

勞動部修正發布「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」（簡稱藍領審查標準），從17日生效，農業移工員額配合農委會需求增加至1.2萬人、小型農場本、外勞核配比由35%提高為1：1，新增花卉、種苗、果樹、雜糧、特作、設施農業及林業，並調降蔬菜申請門檻，適度補充作為產業朝機械化耕作、自動化管理模式調整階段重要基礎人力。

農委會表示，針對小型農場核配比提高至1:1，且勞、農保人數可併計本勞人數，適用1:1的移工人數最高聘僱10人；產業除新增林業，農糧產業原僅開放蘭花（需0.5公頃）、蔬菜（需2公頃，其中溫網室需1公頃）及食用菇蕈（需0.6公頃或每期生產27萬包以上），這次檢討整併並調整為花卉（0.5公頃）、種苗（水稻育苗以外0.5公頃、水稻育苗3公頃）、果樹（2公頃）、雜糧（10公頃）、特作（2公頃）、設施農業（0.5公頃或22.5萬包），蔬菜降至1公頃。

勞動部配合調整農業移工產業類別，同步修正藍領審查標準相關中階技術工作規範，藉此鼓勵雇主於初次聘僱3年及接續聘僱3年後，可申請中階技術人才留用，申請同意留用之中階技術人才可不計入35%的移工人數（移工加計中階技術留用人數仍不得超過50%）、免收就業安定費，留用5年後即可接續申請我國之居留證，在台長期工作，讓移工工作更穩定、技術更純熟，從學徒變師傅、從工班變工頭，也對雇主在整個產業經營管理上幫助更多。

農委會表示，近年輔導產業機械化過程中，發現最大問題在於從整地作畦到種植等工序作業未標準化、規格化，田區內變異性過大且作業未能配合採收機械而影響機械管理及採收表現，因此舉辦「蔬菜機械代耕與農事服務體系」示範觀摩，希望逐步輔導各個產業工序，應盡可能標準且機械化作業，把勞動力調整用在國內外尚無法機械化的工序上，結合新型、小型省工省力機具設備導入，作高效省力的農事作業。