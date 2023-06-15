快訊

全台小吃新指南「500碗」6/27美味揭曉！著眼日常生活、持續引領風潮

義務役恢復1年制！國防部就學「3+1」方案 教部近日公布配套

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滯留鋒龜速移動！北部明「接招」迎大雨 恐一路濕到端午連假

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天梅雨滯留鋒移動從南往北移，預估全天帶來明顯雨勢。圖／本報資料照
明天梅雨滯留鋒移動從南往北移，預估全天帶來明顯雨勢。圖／本報資料照

明天梅雨滯留鋒移動從南往北移，預估全天帶來明顯雨勢，各地有有局部大雨機率，中南部地區、午後的北部地區可能發生豪雨。周六滯留鋒離開台灣陸地，但換西南風跟進影響，一路到4天的端午連假，各地都有下雨機率，若未降雨，溫度可能一天比一天熱。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，由於滯留鋒面移動速度不如預期快，除了南台灣外，今天其他地區降雨情況也較預期緩和，預估今天傍晚至明天清晨，降雨型態與今天白天類似，中南部降雨較明顯，其他地區偶爾下雨。

她指出，明天白天，鋒面從南往北移，通過中部、北部地區，雨勢才會明顯劇烈，各地有短延時強降雨，也有局部大雨機率，中南部地區、午後的北部地區都可能發生豪雨。

陳伊秀說，原先預期滯留鋒面會影響至周六，不過到周六因移動速度加快，預估當天離開陸地到北部海面，但迎風面的中南部地區，仍是降雨熱區，周六整體降雨相對周五趨緩。

她表示，從周六至24、25日，台灣都處西南風環境，迎風面的中南部地區，可能有局部陣雨，午後其他地區可能有午後陣雨，午後降雨情況則要視屆時水氣發展。

明天各地高溫27度至30度；周日起至下周，因西南風環境，溫度偏高，北台灣高溫有機會到35度至36度、中南部高溫33度至34度、東半部高溫32度至34度；各地低溫則為24度至26度。

未來降雨雨勢。圖／中央氣象局提供
未來降雨雨勢。圖／中央氣象局提供

高溫 豪雨 氣象局 連假

延伸閱讀

滯留鋒面北移+西南風增強 5縣市發布大雨特報

梅雨滯留鋒今明籠罩全台 雨彈炸中南部、明午後換北部

南高屏大雨特報！ 賈新興分析端午連假天氣 各地雨區曝

苗栗縣龍舟錦標賽端午登場 共39隊報名、總獎金38萬元

相關新聞

下班帶傘！7縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

下班帶傘！氣象局下午15:45針對台中、高雄等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

加拿大全牛進口拍板 消基會舉兩事證「嚴正反對」籲全民拒買

行政院會今通過「駐加拿大台北經濟文化代表處與加拿大駐台北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」，定調加拿大全牛齡將開放進...

新冠疫後新威脅 「抗藥性細菌」每年恐奪逾3萬人性命

新冠走入後疫情時代，兩大感染醫學會憂心新一波隱形風暴「抗生素抗藥性疫情」。疾管署長莊人祥表示，抗生素抗藥性是全球都很重視...

胃藥竟發霉且成分低於規格 食藥署啟動回收2568瓶

食藥署今公布藥品回收警訊，胃藥「消化保胃散」遭民眾投訴有「發霉情形」。食藥署副署長陳惠芳表示，該藥品經查後，其一主成分規...

整理包／1張圖看懂3大生活圈通勤月票 8大QA一次查

「TPASS行政院通勤月票」3大生活圈7月1日正式啟用。今天起開放境內捷運站、輕軌站、客運場站、部分縣市公所加值及購票，...

TPASS都會通1200月票今預售 北市500份紀念卡只送不賣

中央推出跨縣市的通勤定期票TPASS，於今天開賣，7月1日正式啟用。為推廣「基北北桃都會通1200定期票」，台北市長蔣萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦