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滯留鋒龜速移動！北部明「接招」迎大雨 恐一路濕到端午連假
明天梅雨滯留鋒移動從南往北移，預估全天帶來明顯雨勢，各地有有局部大雨機率，中南部地區、午後的北部地區可能發生豪雨。周六滯留鋒離開台灣陸地，但換西南風跟進影響，一路到4天的端午連假，各地都有下雨機率，若未降雨，溫度可能一天比一天熱。
中央氣象局預報員陳伊秀表示，由於滯留鋒面移動速度不如預期快，除了南台灣外，今天其他地區降雨情況也較預期緩和，預估今天傍晚至明天清晨，降雨型態與今天白天類似，中南部降雨較明顯，其他地區偶爾下雨。
她指出，明天白天，鋒面從南往北移，通過中部、北部地區，雨勢才會明顯劇烈，各地有短延時強降雨，也有局部大雨機率，中南部地區、午後的北部地區都可能發生豪雨。
陳伊秀說，原先預期滯留鋒面會影響至周六，不過到周六因移動速度加快，預估當天離開陸地到北部海面，但迎風面的中南部地區，仍是降雨熱區，周六整體降雨相對周五趨緩。
她表示，從周六至24、25日，台灣都處西南風環境，迎風面的中南部地區，可能有局部陣雨，午後其他地區可能有午後陣雨，午後降雨情況則要視屆時水氣發展。
明天各地高溫27度至30度；周日起至下周，因西南風環境，溫度偏高，北台灣高溫有機會到35度至36度、中南部高溫33度至34度、東半部高溫32度至34度；各地低溫則為24度至26度。
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