疫後缺工擴大就業方案首納旅宿業 餐飲業近期公告

為協助疫後缺工產業補實人力，勞動部5月1日起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，預計實施至明年6月30日，今公告「專案缺工就業獎勵試辦實施要點」提供經推介就業勞工就業獎勵，及「專案缺工職業訓練試辦計畫」提供參訓勞工參訓獎勵金，並且追溯自5月1日生效。目前旅宿業已展開媒合，預計下一波納入的是餐飲業。

勞動力發展署表示，針對受疫情影響而缺工的產業，經與產業中央目的事業主管機關完成會商確認，納入專案職缺範圍及合理薪資條件後，由該主管機關彙蒐專案職缺，送由發展署辦理專案媒合，失業勞工經公立就業服務機構推介專案職缺就業，符合相關規定就可以申請就業獎勵津貼；另參加缺工工作相關職類職前訓練，發給結訓學員參訓獎勵。

發展署進一步說，經推介受僱專案職缺，一般身分失業勞工給予就業獎勵每月6000元，工作地點經目的事業主管認列位處偏遠（特定）地區，每月再加碼3000元，最長可請領12個月；另針對中高齡、二度就業婦女等失業勞工，全時工作每月給予1萬元，偏遠（特定）地區再加碼3000元，部分工時工作每月給予5000元，偏遠（特定）地區再加碼1500元。

此外，失業者參加缺工工作相關職類職前訓練專班，結訓後發給每人5000元的參訓獎勵金，偏遠（特定）地區再加碼3000元；另為協助用人單位以先僱後訓方式辦理工作崗位訓練，培訓所需人力，補助用人單位工作崗位訓練費，每人每月以1萬2000元為上限，偏遠（特定）地區再加碼3000元，其訓練內容以發展署與產業中央目的事業主管機關會商確認之訓練課程為原則，補助期間依會商的訓練時數定之。

發展署就服組副組長黃巧婷說，發展署與交通部觀光局已於5月2日完成會商，聚焦在旅宿業房務清潔人員專案職缺媒合，目前提出缺工需求約3千人，餐飲業日前也完成會商，缺工6300人左右，後續會再公布餐飲業適用職類、地區別、合理薪資範圍基準等條件。地勤也預計在近期召開會商。