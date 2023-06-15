桃機端午連假平均日運量達13萬 籲旅客提早3小時報到

端午連假即將到來，桃園國際機場今年（2023）端午疏運期間為6月21日至6月26日共6天，預估每日旅運量平均將達13萬人次，已經與疫情前2019年平均日運量相當。機場公司呼籲離境旅客提早2.5至3小時抵達機場，善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項；入境切勿違規攜帶農畜產品、留意貨幣菸酒攜帶規定以及多加搭乘大眾運輸工具。

機場公司表示，疫後機場復甦有感，2023年1至5月客運量為1,203萬9,317人次，已恢復至疫情前59%。根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，今年端午疏運期間預估客運量近80萬人次、航機起降2,985架次（含加班機18架次），運量高峰預估為6月22日約有13.6萬人，每日入境尖峰時段為15時至18時及20時至22時、離境尖峰時段為8時至10時。

機場公司指出，因應出入境人潮高峰，已積極整備疏運工作，將依據旅客人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，協調C.I.Q.S（海關、證照查驗、檢疫及安檢）服務能量及增加餐飲供應，提供旅客順暢舒適的機場體驗。

為加速通關與疏運效率，機場公司呼籲旅客離境時善用多元智慧化服務，利用手機、網路或市區預辦登機，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速報到效率又可輕鬆完成報到手續，省時又便利。自助行李託運機台使用時間依航空公司公告為主。

新冠肺炎疫情期間長達三年，機場公司提醒久未出國的旅客在出境安檢前，先將保溫水壺或飲料倒入安檢前棄置水桶淨空，通過安檢金屬探測門前，將平板與筆記型電腦自隨身行李取出，並脫下身上之外套、帽子及金屬物品，一同置入X光檢查儀，幾個簡單小動作就能加快安檢速度。

此外，國人出遊前應及早檢查護照效期是否達到6個月以上，同時，年滿12歲、身高140公分以上的國人、持外僑居留證的外來人口均可使用e-Gate服務，只要於閘道內「刷臉、按指紋」即可完成註冊快速通關，且一次註冊終身均適用，即使更換護照也無需重新註冊。

由於非洲豬瘟疫情在國際間仍然嚴峻，自非洲豬瘟高風險地區入境旅客，請配合防檢局執行手提行李X光機全面檢查政策，根據動物傳染病防治條例，違規攜帶豬肉產品入境第1次開罰20萬，第2次即裁處100萬，提醒旅客務必事先確認行李內容以免受罰。除了防制非洲豬瘟疫情侵台，國人也應一同防範海外疫病蟲害入侵，凡攜帶禽畜肉類及加工製品、生鮮蔬果、寵物食品等未經檢疫合格之動植物入境遭查獲，都將受到裁罰。

攜帶有價物品、現金及免稅品入境部分，每人可帶10萬元新臺幣、等值1萬美元外幣、2萬美元黃金，若超過規定者必須在入境時填寫海關申報單，並經由海關紅線櫃檯查驗通關，若未申報超出額度將全數沒入；此外，攜帶菸酒品入境以每人每次酒品1公升（不限瓶數）、菸品捲菸200支（1條）為限，超出限額將處以罰鍰。

桃園機場聯外交通部份，自6月1日起增加聯外客運巴士班次，入境旅客可多搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，也可選擇機場排班計程車或租賃車等便利服務，勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康