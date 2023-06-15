西螺太平媽祖加持的愛心粽 吃1顆擁有雙份福氣！

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮今天「交接」愛心粽等物資予警方後，突然亮出驚喜，準備一批「波麗士」紀念衣要送給員警慶祝警察節。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮今天「交接」愛心粽等物資予警方後，突然亮出驚喜，準備一批「波麗士」紀念衣要送給員警慶祝警察節。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺福興宮連年準備上千顆愛心粽送給大西螺地區邊緣家庭，今年台中福華大飯店二度響應，總共3500顆肉粽並加碼贈送老字號的醬油，今天起由西螺警方協助發送至70家戶手中；愛心粽對三餐不繼的人來說，是少有機會能品嘗到的美味，業者與廟方都希望傳揚媽祖慈悲精神，點亮社會角落的需要。

台中福華大飯店時常率員工至西螺福興宮參拜，與太平媽祖結下良緣，去年雙方首度合作，捐贈千顆愛心粽給大西螺地區，包括西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉等地的邊緣民眾，每1袋中還放了媽祖加持的香火袋，傳遞關心與平安，今年則是紀念錢母，盼望弱勢者「有福、享好運」。

西螺福興宮循古禮，祈求太平媽祖為所有愛心粽及禮物加持後，今天按例由西螺警分局扮演「愛心宅配員」發送給每1戶獲贈家庭，廟方將物資「交接」後，突然亮出驚喜，準備一批「波麗士」紀念衣要送給員警、慶祝警察節。

拿到衣服的員警說，這已是廟方送的第3款紀念衣，每年設計款式都不同，此次是棒球風格的設計，令人眼睛為之一亮，因為「穿了不容易撞衫」，排汗的功能性又好，大讚是保平安又很實用的禮物，穿著它宅配物資更顯拉風。

雲林縣西螺福興宮愛心粽捐贈活動行之有年，今年吸引百年老字號醬油品牌、台中福華大飯店響應。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮愛心粽捐贈活動行之有年，今年吸引百年老字號醬油品牌、台中福華大飯店響應。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮愛心粽捐贈活動行之有年，今年吸引百年老字號醬油品牌、台中福華大飯店響應。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮愛心粽捐贈活動行之有年，今年吸引百年老字號醬油品牌、台中福華大飯店響應。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮愛心粽捐贈活動，由警方協助盤點邊緣戶數，及擔任「愛心宅配員」戶戶發送。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮愛心粽捐贈活動，由警方協助盤點邊緣戶數，及擔任「愛心宅配員」戶戶發送。記者陳苡葳／攝影

愛心 媽祖

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