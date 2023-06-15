疫情緩癌症篩檢量暴增 北市衛生局祭百元好禮催檢
2022年全國十大死因公布，癌症連續41年居首，北市共5246人癌逝，平均每天就有14人因惡性腫瘤喪命。因著新冠肺炎疫情趨緩，北市今年最新四項癌症篩檢量已達26萬人次，比去年同期成長65%，衛生局鼓勵市民參加篩檢，6月底前完成可獲悠遊卡加值金，7、8月則有限量百元超商禮券能領。
北市推動大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌篩檢不遺餘力，然而疫情影響，四癌篩檢量從2019年54萬7568人次逐年下滑，2020年還有50萬396人次，2021年跌至不到40萬人次，去年回升達44萬7507人次，仍較疫情前2019年減少18.27%，恐影響癌症早期發現早期黃金治療期。
為強化市民健康照護與癌症防治，衛生局今年攜手1082家醫療院所與22個社區醫療群，提供民眾到院篩檢網絡，並辦理130場社區整合式篩檢，合作單位與場次均較往年增加。
衛生局長陳彥元表示，衛生局透過篩檢獎勵悠遊卡加值金與電話、簡訊、郵簡催檢等多元管道，主動通知符合資格者參與篩檢，今年1月至6月第一周已有26萬3757人次完成四癌篩檢，比起去年同期篩檢量大幅成長65%，更超過疫情前2019年25萬7744人次。
符合篩檢資格及收到篩檢通知者6月30日前完成四癌篩檢，可集兌點台北通健康服務100元悠遊卡加值金；衛生局7月1日至8月31日加碼篩檢獎勵活動，凡至219家指定醫療院所篩檢者，可獲超商禮券100元，限量1萬2200份。
衛生局指出，北市近4年因癌症死亡平均逾5200人，現有1082家醫療機構提供四癌篩檢，其中23家醫院有公費癌症篩檢，社區整合式篩檢則有一站式成人健檢與五癌篩檢服務。今年疫後恢復篩檢量能，搭配篩檢獎勵活動，盼強化癌症早期發現治療，降低死亡風險，籲市民踴躍參加篩檢，顧健康兌好康，詳情可至衛生局官網查詢。
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