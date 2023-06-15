新冠疫情秋冬再來襲？ 莫德納XBB疫苗最快九月中可接種

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
莫德納正在研發新一代次世代疫苗，新款疫苗會以Omicron變異株「XBB家族」為主，我國民眾預計9月中可以接種新疫苗。圖／路透
莫德納正在研發新一代次世代疫苗，新款疫苗會以Omicron變異株「XBB家族」為主，我國民眾預計9月中可以接種新疫苗。圖／路透

新冠肺炎疫情於秋冬可能再度來臨，為做好事先防範，莫德納正在研發新一代次世代疫苗。疾病管制署長莊人祥今天表示，美國FDA將開會決議今年疫苗病毒株的建議，屆時藥廠會參考變毒株研發疫苗，而我國民眾預計9月中可以接種新疫苗。

莊人祥表示，美國FDA決議今年疫苗病毒株後，莫德納、BNT都會針對結果研發新一代疫苗。若以時程推算，疫苗廠九月送審資料，預計九月中可以讓我國民眾接種疫苗。

我國與莫德納簽署2023年1500萬劑新冠疫苗供應合約將分批供應基礎劑及次世代疫苗，目前仍有1477.3萬劑合約未到貨。莊人祥說，仍在估計年底前可以施打多少，剩餘為到貨量會分兩年使用。

衛福部次長王必勝日前表示，莫德納正在研發新一代次世代疫苗，新款疫苗會以Omicron變異株「XBB家族」為主，衛福部日前也和莫德納台灣分公司洽談新一代新冠疫苗。新一代次世代疫苗來台後，同樣須經過緊急使用授權（EUA）程序進行審核，預計施打對象為高風險及脆弱族群，且必須距離上一劑新冠疫苗接種超過3個月，一般民眾則不一定要打。

疾管署長莊人祥。圖／本報資料照片
疾管署長莊人祥。圖／本報資料照片

莫德納 次世代疫苗 莊人祥 新冠疫苗 新冠肺炎

延伸閱讀

感染管制學會：現有抗生素藥物已捉襟見肘

莫德納XBB疫苗最快9月開打 王必勝：BNT訪台延後未說原因

巴比妥代謝快 王必勝：家長希望做毛髮複驗

王必勝出席防疫頒獎 讚翁章梁設檢疫所緩雙北醫療壓力

相關新聞

下班帶傘！7縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

下班帶傘！氣象局下午15:45針對台中、高雄等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

加拿大全牛進口拍板 消基會舉兩事證「嚴正反對」籲全民拒買

行政院會今通過「駐加拿大台北經濟文化代表處與加拿大駐台北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」，定調加拿大全牛齡將開放進...

新冠疫後新威脅 「抗藥性細菌」每年恐奪逾3萬人性命

新冠走入後疫情時代，兩大感染醫學會憂心新一波隱形風暴「抗生素抗藥性疫情」。疾管署長莊人祥表示，抗生素抗藥性是全球都很重視...

胃藥竟發霉且成分低於規格 食藥署啟動回收2568瓶

食藥署今公布藥品回收警訊，胃藥「消化保胃散」遭民眾投訴有「發霉情形」。食藥署副署長陳惠芳表示，該藥品經查後，其一主成分規...

整理包／1張圖看懂3大生活圈通勤月票 8大QA一次查

「TPASS行政院通勤月票」3大生活圈7月1日正式啟用。今天起開放境內捷運站、輕軌站、客運場站、部分縣市公所加值及購票，...

TPASS都會通1200月票今預售 北市500份紀念卡只送不賣

中央推出跨縣市的通勤定期票TPASS，於今天開賣，7月1日正式啟用。為推廣「基北北桃都會通1200定期票」，台北市長蔣萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦