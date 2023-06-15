新冠疫情秋冬再來襲？ 莫德納XBB疫苗最快九月中可接種

新冠肺炎疫情於秋冬可能再度來臨，為做好事先防範，莫德納正在研發新一代次世代疫苗。疾病管制署長莊人祥今天表示，美國FDA將開會決議今年疫苗病毒株的建議，屆時藥廠會參考變毒株研發疫苗，而我國民眾預計9月中可以接種新疫苗。

莊人祥表示，美國FDA決議今年疫苗病毒株後，莫德納、BNT都會針對結果研發新一代疫苗。若以時程推算，疫苗廠九月送審資料，預計九月中可以讓我國民眾接種疫苗。

我國與莫德納簽署2023年1500萬劑新冠疫苗供應合約將分批供應基礎劑及次世代疫苗，目前仍有1477.3萬劑合約未到貨。莊人祥說，仍在估計年底前可以施打多少，剩餘為到貨量會分兩年使用。