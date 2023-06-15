新冠疫情秋冬再來襲？ 莫德納XBB疫苗最快九月中可接種
新冠肺炎疫情於秋冬可能再度來臨，為做好事先防範，莫德納正在研發新一代次世代疫苗。疾病管制署長莊人祥今天表示，美國FDA將開會決議今年疫苗病毒株的建議，屆時藥廠會參考變毒株研發疫苗，而我國民眾預計9月中可以接種新疫苗。
莊人祥表示，美國FDA決議今年疫苗病毒株後，莫德納、BNT都會針對結果研發新一代疫苗。若以時程推算，疫苗廠九月送審資料，預計九月中可以讓我國民眾接種疫苗。
我國與莫德納簽署2023年1500萬劑新冠疫苗供應合約將分批供應基礎劑及次世代疫苗，目前仍有1477.3萬劑合約未到貨。莊人祥說，仍在估計年底前可以施打多少，剩餘為到貨量會分兩年使用。
衛福部次長王必勝日前表示，莫德納正在研發新一代次世代疫苗，新款疫苗會以Omicron變異株「XBB家族」為主，衛福部日前也和莫德納台灣分公司洽談新一代新冠疫苗。新一代次世代疫苗來台後，同樣須經過緊急使用授權（EUA）程序進行審核，預計施打對象為高風險及脆弱族群，且必須距離上一劑新冠疫苗接種超過3個月，一般民眾則不一定要打。
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