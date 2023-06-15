警消狂咳痰，議員籲：警消健檢須納「肺功能檢測」

「常看到警察必須在路邊指揮交通、做路口測速，或支援廟會活動等，必須接觸許多灰塵、粉塵，就算有戴口罩，有些髒東西還是會進入肺部…」在15日警察節這天，台南市議員李宗翰對於警察辛苦執勤的辛勞，特別有感，加上響應胸腔暨重症加護醫學會醫師的呼籲，所以在媒體採訪時，李宗翰特別強調警消人員肺部健康維護，以及肺功能檢測對警消人員的重要性。

警消面對空汙侵襲，更需定期追蹤肺功能

李宗翰表示，不只警察，像消防人員的消防衣也常帶有火災粉塵，而這些粉塵也會對消防人員的肺功能健康帶來傷害，只要觀察有10年以上資歷的警消人員就會發現，許多警消人員都有咳嗽、有痰等困擾，如果想做到預防勝於治療，政府就必須提升警消人員的健康檢查預算，並將肺功能檢測納入健康檢查項目，才能了解警消人員的肺功能狀況，一發現問題，也才能及時挽救、積極治療，肺功能才不會越來越衰退。

李宗翰坦承，在目前警消健康保護制度當中，最大的問題來自於健康檢查預算很有限，所以檢查項目只包含常規血液、尿液採檢，若是肺部健康檢測，則只有X光，而肺功能檢測並沒有納入，警消人員平常很有機會接觸肺部危險因子，在政策上，應朝定期追蹤方向推動，並將肺功能檢測納入警消常規健檢項目，才能有效守護警消人員健康，並達到定期追蹤效果。

守護警消肺部健康，政策需環環相扣

此外，李宗翰也注意到消防人員常面臨哪些肺部健康隱憂，除了成功爭取第二件消防衣、在消防隊內增設洗衣機，他也希望消防員在執勤後有足夠時間徹底清洗沾染粉塵衣物，以免衣物上的粉塵遭消防員吸入肺部，對肺功能、肺部健康造成長久傷害。

目前台南市針對基層員警健康檢查的相關規定為為40歲以下的編制內警察人員，每次健檢補助為最高為新台幣3500元，每3年補助一次；40歲以上的編制內警察人員，每次健檢補助最高為新台幣4500元，每2年補助一次，李宗翰也期待市府提高每人補助上限，同時盡量縮短檢查年限、納入肺功能相關檢查項目，希望未來也可以朝健康補助一年一次的目標前進。