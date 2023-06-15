78快速道路通往六輕肇事率高 將增設更多測速器與燈號
雲林縣78號快速道路通往六輕的雲153線公路，通車以來肇事率高，尤其六輕每天上下班車輛多且車速快，本月3日再發生死亡車禍，議員蔡永富緊急質詢，雲林縣長張麗善今天會同警政與工務單位專案會勘，決定增設燈號及測速器，在未完成裝設之前，增加見警率以移動式測速加強取締。
「只有加強開罰單卡有效啦！」雲153線所在地的東勢鄉代副主席吳金福及多位村民說，光新坤村已6人喪生，斷手斷腳的不算，每天上下班車速如飛，村民想過個馬路心驚膽戰，等了很久，才衝過馬路車子馬上又衝過來，不撞才怪「罰尚有效啦！」。
東勢鄉長張健福、議員蔡永富也說，該路是78快道通往六輕必經通道，車輛多車速快，尤其沿線村落無燈號的叉路又多，耕作的農民進出險象環生，本月3日又發生機車死亡車禍，改善刻不容緩。
雲林縣長張麗善今天會同雲林縣警局長林故廷、工務處長汪令堯、議員蔡永富、吳蕙蘭等人會勘，經一番討論後，林故廷表示，該路目前尚有17處路口未設燈號，將增設6座紅綠燈，其餘設閃黃燈，同時也研議增設測速系統，加強取締。汪令堯也說，路口將標線黃線禁停區並增設跳動路面。吳蕙蘭則要求改善路口視線。
張麗善說，該路106年通車以來，死亡車禍（A1）共9件、受傷（A2）事故 178 件、車損（A3 ）112 件，比率偏高，主要肇事原因以駕駛未注意車前狀況、重機車及高齡未戴安全帽、路面不平最多，因此未來將增設燈號和測速器，以能降低車速，未完成之前，採移動式取締，並增加見警率，最重要的是村民進出務必遵守停看聽，確保自己安全。
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