中風後吞嚥困難增吸入性肺炎風險 中榮有效降死亡率

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總整合相關科室成立「台中榮總吞嚥障礙跨領域照護團隊」強化患者的吞嚥功能及降低鼻胃管留置時間。圖／台中榮總提供
台中榮總整合相關科室成立「台中榮總吞嚥障礙跨領域照護團隊」強化患者的吞嚥功能及降低鼻胃管留置時間。圖／台中榮總提供

肢體無力是急性腦中風患者最常見併發症，吞嚥困難是第二名，高達6至7成，但卻最易被忽略。台中榮總為此，去年起整合相關科室成立「台中榮總吞嚥障礙跨領域照護團隊」強化患者的吞嚥功能及降低鼻胃管留置時間。也因此，出院鼻胃管移除率去年到達45%，遠高於3年前的24%，腦中風3個月死亡率由21.1%下降約一半至12.7%，此結果也在台灣營養學會年會及亞太腦中風年會發表，引起關注。

復健科語言治療師黃瑄湄說，1名64歲患者右側小腦中風，除了造成嚴重的暈眩外，還影響了吞嚥功能、連口水都吞不下去。出院後帶著鼻胃管到語言治療室，表明最大的願望就是可以和妻小一起小吃和喝貢丸湯，極度想要吞嚥復健。於是在吞嚥評估後，安排耳鼻喉頭頸部的吞嚥內視鏡吞咽攝影檢查。

耳鼻喉頭頸部醫師謝宜凌發現，患者除了有右邊聲帶麻痺，還有舌頭無力、右邊咽部收縮不佳和呼吸道保護不佳等問題，因此在進食較為濃稠的食物時，無法順利將食物往下推，建議他使用「超上聲門吞嚥法」，也就是「閉氣、用力吞」，可以將堆積在喉嚨的殘留吞得更乾淨。經過不到半年訓練，他不僅順利移除鼻胃管，也終於如願和家人去吃小吃和貢丸湯。

台中榮總說，因為無法順利將食物從嘴巴送到食道，吃下的每一口往往都是備極艱辛，甚至會造成食物容易進入氣管，增加約7倍的吸入性肺炎風險，嚴重更可能危及生命。病人因害怕嗆咳而拒絕進食，長期下來，引起營養不良、生活品質下降、死亡率升高，需要鼻胃管長期灌食。

依台灣本體研究數據統計，台灣腦中風病人產生吞嚥困難者，鼻胃管留置4周以上的病人超過一半，其中又有4分之1會留置超過12周，更甚者約有10至15%需長期留置，嚴重影響生活品質與尊嚴。

醫療團隊會在病人出院後，持續提供相關的吞嚥復健服務，即使病人無法在急性期住院期間順利移除鼻胃管，也可藉由復健科門診，透過專業的復健評估以及語言治療師的專業治療與訓練，拔除鼻胃管。

台中榮總整合相關科室成立「台中榮總吞嚥障礙跨領域照護團隊」強化患者的吞嚥功能及降低鼻胃管留置時間。圖／台中榮總提供
台中榮總整合相關科室成立「台中榮總吞嚥障礙跨領域照護團隊」強化患者的吞嚥功能及降低鼻胃管留置時間。圖／台中榮總提供

腦中風 台中榮總 復健 死亡率

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