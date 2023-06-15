感染管制學會：現有抗生素藥物已捉襟見肘

新冠走入後疫情時代，兩大感染醫學會憂心新一波隱形風暴「抗生素抗藥性疫情」。林口長庚醫院兒童感染科教授邱政洵指出，若是不採取積極作為，全球可能會有千萬人死於抗藥性病原感染，台灣則約有3.3萬人因此喪命。

台灣感染症醫學會理事長王復德引用美國商會《2023台灣白皮書》建議，我國增加創新且可負擔抗生素藥物投資。他也說，新冠疫情下感染科醫師短缺，十年來報考人數減半，建議提供合理報酬，並且呼籲專科醫師的付出可以給予合理健保給付。

台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，現有抗生素藥物已經捉襟見肘，自2017年以來，全球只有12種抗生素獲得批准，更只有3種在台灣獲得藥證。她說，抗生素使用應該把握對症下藥、究因解決、因人而異、因時制宜四大原則；對抗同一種細菌也並非所有人都適用同一種抗生素。門診中常遇到病人同時懷孕、患有肝腎疾病或過敏，使用既有藥物出現明顯的副作用，家屬上網搜尋發現國外有更好的新藥，詢問醫師卻獲得「國內沒有引進」的無奈回覆。

陳宜君也說，期盼食藥署加速抗生素新藥引進且以合理價格納健保，讓感染專科醫師有更多種類的抗生素選項。

另一方面，兩大感染醫學會共同提出「抗微生物製劑管理及感染品質改善計畫」，透過結構面、過程面、結果面三面向評估，包含攬才、留才制度等，希望帶來病人、醫院、社會三贏。

疾病管制署長莊人祥說，目前已經有國家抗生素抗藥性的管理計畫，以及醫療照護感染管制計畫。由醫學中心帶動區域醫院跟診所，執行勤洗手或是抗生素管理等計，因為診所等地的感染人員除了要照顧病人之外，較沒有能力做指引 。

另外，莊人祥表示，疾管署也跟農委會合作一起針對人類、動物如何減少不適當抗生素使用，並且也利用也世界手部衛生日、世界抗生素周等機會讓民眾了解抗生素抗藥性的重要；而衛福部亦有跨司署的推動，如，食藥署縮短新上市抗生素時間以及健保署透過計畫讓專業人員納入健保給付。