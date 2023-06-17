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端午節又要「戰南北」？北部粽、南部粽「這些」差異各有死忠支持者

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
端午節又要「戰南北」？北部粽、南部粽「這些」差異各有死忠支持者 圖片來源:Pixabay
端午節又要「戰南北」？北部粽、南部粽「這些」差異各有死忠支持者 圖片來源:Pixabay

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「北部粽vs南部粽」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於兩種粽子的討論和看法。

每年一度的端午節將至，而粽子絕對是端午佳節中不可或缺的一味，不過每到這個時候網路上總會出現關於「哪種粽子好吃」的話題，引來北部粽和南部粽各自的支持者激烈辯駁；不過也有許多人認為粽子就是粽子，且分不出南北粽之間的差異，究竟兩種粽子間有哪些不同呢？一起來看看吧！


「北蒸南煮」 不同作法帶來口感差異 甜辣醬、花生粉替粽子畫龍點睛！

▲ 喜歡北部粽還是南部粽？兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 喜歡北部粽還是南部粽？兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察一年內網路上針對「北部粽vs南部粽」相關話題的討論，發現每當有人問起南北粽的不同之處，最多網友提到的便是兩種粽子「作法」上的差異。有網友分享最基本的判別口訣就是「北蒸南煮」，即指料理北部粽時通常會先將米飯拌著醬與配料翻炒至半熟，包入粽葉後再以「蒸」的方式蒸至全熟；南部粽則是將餡料包進生米中，裹上粽葉後再以「水煮」的方式煮至全熟。而兩種粽子的不同的「用料」也引來網友熱烈討論，北部粽常見的配料包含豆干、竹筍、蝦米等等，就有人表示「蝦米是北部粽的重要食材」，替北部粽的「鮮味」大大加分；在南部粽中則常常可見花生、栗子、鹹蛋黃等用料，不少人紛紛留言「最喜歡有鹹蛋黃的粽子」、「花生跟糯米完美結合，再來個蛋黃最美味」，認為蛋黃是粽子的靈魂之一。

受不同作法及用料影響，南北粽的「口感」也各有特色，有喜愛北部粽的網友便直呼「北部粽吃得到粒粒米香又有嚼勁，真的超好吃」表示翻炒過後的糯米既Q彈又粒粒分明、是最對味的口感，吸引其他網友回應「我也不喜歡粽子整個黏糊糊的」，還有人補充「吃的時候能嚐到入味的糯米與餡料，滿口過癮鹹香」，認為經過翻炒程序的北部粽美味程度更上一層。不過，部分南部粽的擁護者則點出「真正好吃的粽子是要能軟中帶Q」，說明南部粽的口感並非是軟爛，而是恰到好處的黏，更直言「北部粽根本就是3D油飯」，堅定表示南部粽濕潤綿密的口感才是王道。

此外，網友也紛紛針對南北粽的「吃法」給出建議，就有人提到雖然北部粽單吃也很夠味，但加上「甜辣醬」更是神來一筆，還有網友熱心分享「到全聯、家樂福或大潤發在粽子區一定會看到在賣」，推薦大家買來嘗試；而許多人則力推南部粽搭配「花生粉」，表示「甜甜的醬油膏再加上花生粉，無敵好吃」、「花生粉跟南部油膏是正統南部粽畫龍點睛的部分」，讚嘆其鹹甜滋味十分誘人。

你喜歡北部粽還是南部粽呢？無論你是北粽派還是南粽派，要記得粽子雖然好吃但不易消化，千萬不要一次吃太多導致身體不舒服、壞了過節的心情，祝福大家度過一個愉快的端午假期！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 喜歡北部粽還是南部粽？兩派網友熱議焦點」相關討論則數。
觀測期間：2022/06/01~2023/06/05，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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