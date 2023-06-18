注意這8項「胃食道逆流」原因 火燒心不再找上門

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「胃食道逆流」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大胃食道逆流原因。

胃食道逆流盛行率高，長期困擾著許多民眾，尤其在現代人飲食不規律、工作壓力大的情況下，就更容易導致胃酸逆流，出現火燒心、口臭等症狀。究竟造成胃食道逆流的原因還有哪些呢？以下就整理了網友的相關討論，快來看看吧！

喝咖啡、吃甜食，真的會胃食道逆流嗎？ 網友：酒精也是元兇 ▲ 網友熱議TOP8胃食道逆流原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內針對「胃食道逆流」的相關話題討論，可以發現「飲食習慣」與胃食道逆流息息相關。當我們吃東西時，賁門（下食道括約肌）會產生鬆弛行為，讓食物能順利進入胃部。而若是長期用餐時間不規律、暴飲暴食、嗜辣和喜歡甜食，就有可能導致賁門開關紊亂，使得胃液逆流回食道。日本專科醫師便指出「避免辛辣、酸味、甜點，酒精和碳酸飲料也應該減少攝取」，引起網友認同回覆「刺激性食物絕對是地雷，每次吃完麻辣鍋都很痛苦」、「自從開始戒酒和炸物後，胃食道逆流有明顯改善」，並建議可以多吃含有果膠和黏液蛋白的食物，像是山藥、秋葵、蘋果、南瓜等，增加胃黏膜的抵抗力，降低胃食道逆流發生的機率。

此外，長期處於「高壓環境」也是胃食道逆流的主因。這是由於賁門開關仰賴自律神經的調控，當情緒緊張焦慮時，就會使得交感神經與副交感神經無法良好配合，導致下食道括約肌開關失調的情形發生。而這種情緒上的外在刺激，也可能造成食道變敏感、胃酸分泌不正常，引發胃食道逆流。許多網友都表示自己有「自律神經失調+胃食道逆流」的組合，遇到社交、課業和職場上的問題時，就會有胸口灼熱、喉嚨卡卡的這些症狀，更是有網友崩潰訴苦「疫情爆發時工作家裡兩頭跑，又怕確診還要負擔家人的情緒，壓力大到胃食道逆流」，「無止盡的讀書考試，讓我老是胸口灼熱疼痛」等。

除了上述原因外，「懷孕」則是較特殊的生理狀況。女性在妊娠時會分泌大量雌激素，促使下食道括約肌放鬆，導致胃酸逆流到食道；而孕晚期時，胎兒長大擠壓到胃部，使得胃部壓力增加，同樣會造成胃食道逆流。有孕媽咪就分享「懷孕後整天覺得嘴巴酸酸的，想吐又有火燒心的感覺」，吸引有經驗的網友在留言區討論「懷孕初期胃真的不是自己的，最好請婦產科幫忙開藥」、「我在卸貨前也是逆流到不行，可以試試看少量多餐」，認為懷孕對胃的影響很大，只能笑嘆「孕期胃食道逆流真的是甜蜜的負擔」。

你也有胃食道逆流的困擾嗎？如果經常感到胸口灼熱、起床嘴巴有苦味，喉嚨不時會卡卡的，那就不妨比對看看網友討論的胃食道逆流原因，找到問題對症下藥，調整錯誤的飲食習慣和生活型態，從現在開始保「胃」健康吧！本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 網友熱議TOP8胃食道逆流原因 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2023/02/28~2023/05/28，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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