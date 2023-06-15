華航拍板引進1架A350-900租機 預計2024年加入營運

布局疫後看漲客運市場，中華航空今天宣布，今年將引進1架A350-900租機，預定第四季交機，2024年第一季加入營運，與現有14架A350-900 及10架 777-300ER機隊，共同擔綱北美與歐洲航網主力。

華航表示，今日召開董事會臨時會，會中通過2架空中巴士A350-900租機，第1架已確定，另1架將視航機租賃市場情況積極商議，以持續強化機隊規模。

華航表示，華航目前共有 87 架客貨機，包括 A321neo、 A350-900、777-300ER、A330-300、737-800等 66 架客機及 777F、747-400F 等 21 架貨機，也已訂購 24 架 787 客機，預計 2025 年開始交付，未來航機派飛更具靈活彈性。

華航指出，新世代長程機隊 A350-900 及 777-300ER 提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務，多樣化產品內容讓旅客可依需求選擇。

華航表示，近年積極引進新一代綠能航機，並設定階段性永續航空燃油使用目標，推動全機隊2025 年永續航空燃油添加比例達 2%、2030 年達 5%，邁向 2050 年淨零碳排。