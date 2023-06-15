端午節連假出遊看龍舟賽 警這麼建議可避免塞車

6月22日到25日為期4天的端午節連續假期，彰化縣警察局規劃交通疏導措施，因應國道一號埔鹽系統交流道22日、23日每天5時至12時封閉南下匝道、24日、25日每天12時至21時封閉北上匝道，建議行駛台76線快速公路車輛可利用鄰近交流道上國道；此外，鹿港慶端陽活動、芳苑濕地海空步道等熱門景區，也有交通疏導措施。

埔鹽系統交流道匝道封閉，警方建議的替代道路規劃如下：

(一) 台76線欲轉國道1號南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路、東環路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二) 台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或左轉縣144線(員大排道路)→台61線。

鹿港慶端陽活動有國際龍舟賽，預期為鹿港帶進大量車潮與人潮，警方建議交通疏導路線：來程由縣道144線北岸進入，在南環路口疏導大型車輛左轉改道南環路、小型車輛左右轉、繼續直行至青雲路口引導車輛左轉改道員鹿路後右轉南環路→台17線路口右轉至二鹿橋左轉上台61線或至彰30路口。

來程若由彰鹿路進入，從中正路口疏導車輛右轉→鹿草路左轉文小五停車場，或直行往文武廟停車場，或復興路口右轉往福興第一停車場、鹿港鎮公所地下停車場，或復興路口左轉接復興南路→天后宮停車場或復興南路路邊停車格。若由台61線進入，由彰濱出口往文小五停車場，或沿縣144南岸疏導改道。

返程車輛疏導路線，可以沿鎮區車輛行駛至復興路與彰鹿路口→疏導行駛彰鹿路往彰化方向離轄，或沿福鹿溪會場北岸→疏導行駛沿海路→復興南路左轉接台61線離轄或復興南路右轉接彰鹿路離轄，或沿福鹿溪會場南岸→疏導行駛員鹿路、彰鹿路、南環路離轄。

至於芳苑濕地海空步道部分，由台61線西濱快速公路下芳苑交流道→沿台17線南下→續行芳漢路2段→右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌；若走平面道路，可沿台17線北上→左轉縣150線斗苑路→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，或由縣道150線斗苑路西行→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。