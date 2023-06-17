粽子餡料大比拼 網友公認的靈魂餡料就是它！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「粽子內餡」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的粽子內餡排行。

端午連假即將到來，你是否已經預訂好粽子了呢？不少網友公認「餡料」才是粽子的靈魂，因此我們便整理了關於粽子內餡的相關話題，幫你選出今年陪你過端午的粽子種類！

傳統粽子餡料仍名列前茅，栗子、芋頭等甜味餡亦入榜 ▲網友熱議的粽子內餡 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友對於「粽子內餡」相關話題的討論，發現「香菇」為普遍網友可以接受的食材，且許多粽子在製作中都會加入香菇當作餡料。就有網友發文詢問大家能否接受粽子裡面包香菇，沒想到釣出一大票香菇支持者表示對香菇的熱愛，提到「全包香菇才是美味」、「香菇一定要」。但同時也有不少網友表示對於香菇包入粽子內完全無法接受，直言「香菇每次都要挖出來丟」、「香菇可以包，但吃的時候要弄掉」。

除了香菇之外，聲量與其相當接近的還有「豬肉」與「花生」。豬肉與花生亦是很常作為粽子餡料的食材，有許多網友表示，自己其實可以接受粽子內加豬肉，但還是希望「瘦肉比肥肉多」，這樣吃起來才不會太膩。然而對於部分網友來說，肥肉才是能提升粽子滋味的關鍵，就有人分享自己的看法，認為「粽子裡的豬肉就是要肥才會好吃」，不過他也提到，現代人多數不太愛吃肥肉，而市售的粽子為了迎合消費者喜好，大多都是包瘦肉，要自己包的粽子才較有機會吃到肥肉。至於「花生」也是一項網友評價十分兩極的餡料，有網友因為非常討厭花生而發文詢問哪裡有在賣「無花生」粽子，引起兩派網友的論戰，有人不解直言「沒花生能吃嗎」、「花生那麼好吃ㄟ 」，也有人表示「花生真的嘔」、「加花生真的邪魔歪道」。

而近年來不少商家也開始以特殊口味的粽子作為噱頭吸引顧客，像是聲量排行第四名的「干貝」。有網友認為在粽子內加入干貝根本是在浪費食材，也有網友對於這種新口味的粽子感到相當滿意，表示自己願意再次回購。除此之外，同樣也引起許多網友議論的餡料還包括鮑魚、栗子、芋頭等等非傳統粽子中會出現的內餡，特殊用料常讓網友們感到新奇。

粽子口味年年推陳出新，許多商家為爭搶端午市場的大餅，在內餡配料上更是下足了心思，今年端午不妨就參考網友們的意見，嘗試一下新滋味吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 網友熱議的粽子內餡 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2022/06/05~2023/06/04，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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