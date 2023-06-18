五顏六色大花球超可愛！比臉大的繡球花景點快收藏

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「繡球花景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大繡球花景點排行。

由小朵小朵的花簇擁成大花球的繡球花，真的超級可愛又特別，再加上繽紛多彩的顏色，非常適合拍各種網美照，更是不少情侶拍婚紗照的首選場景之一，快來看看網友們熱議的繡球花景點，準備好前往收穫美照！

「陽明山竹子湖」美食配美景超充實 「杉林溪森林生態園區」絕美繡球花景觀好舒心 ▲ 網友熱議TOP7繡球花景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「繡球花景點」的相關話題討論，可以發現眾多網友非常推薦有多達14家繡球花農場的「陽明山竹子湖」，直呼「滿開很美！」、「超漂亮的，一定要去看繡球花」，以及該地的「地景藝術裝置有佈置盛開盆花，拍起來超級美」，相當特別，但由於花季時人潮眾多，就有網友提醒搭乘大眾運輸工具前往賞花的遊客，「正值花季的時候公車蠻難搶的」，需特別注意「要算準回程的時間」。

全年四季都有不同景色和花開不斷的「杉林溪森林生態渡假園區」，獲得許多網友的好評，「杉林溪的繡球花花牆花海，真是美麗，渾然天成的背景，繡球花也是讓我聯想到畢業的時節之一的花，尤其是藍紫色的，青春無限」、「滿山滿谷的繡球花景觀絕美、屢屢讓遊客充滿驚喜的杉林溪空氣清新、鮮花遍野、令人置身其中有非常舒心的感覺」，大讚「確實是盛夏的避暑勝地」。

提到「武陵農場」的繡球花，即有網友分享自己的賞花心得，「除了有600公尺的繡球花步道，走到盡頭還有一整面高約四公尺的繡球花牆，白色、紫色、藍色、粉紅色的球狀花朵，點綴在翠綠的山谷中美不勝收」、「美的好適合當桌布」，並說明武陵農場內的繡球花有分為兩部分，千萬別錯過露營區的繡球花海，和可以把人埋進去的花牆，不過，要多加留意的是「猴子很多，要關緊門窗」，小心別被猴子搶走你的美食！

若是覺得開車到山上賞花太過舟車勞頓，身處都市中的「大安森林公園」也許就是個好選擇，不少網友紛紛留言「真的花團錦簇，美麗吸睛，許多人來拍」、「爆炸式盛開，繡球花花海就在市中心公園裡，捷運一出站就到」，花況完全不輸給其他熱門景點，尤其加分的是交通相當便利，更有媽媽笑喊「明天把小孩送去學校後，就搭捷運來去看繡球花」，是不用特別安排行程，能夠說走就走的好去處。

而今年打造全新花景的「花露農場」，不只是繡球花數量和好拍的造景變得更多外，還將「沿用多年的花牆打掉，打造了一間夢幻玻璃花屋，還有一座繡球花拱門」，引發大批網友讚嘆「好夢幻的場景，如同相框走出來一樣」、「繡球花拱門超美」、「這裡的繡球花況跟造景，真的超好、超美的」。

看完以上這些熱門繡球花景點，是否想要手刀安排行程了呢？繡球花一年只開一次，全台在五月、六月會舉辦盛大的繡球花季，錯過就要再等一年，不妨趕緊把握周末假期的時間，和親朋好友結伴一起賞花，並化身成漂亮的花仙子吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議TOP7繡球花景點 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2022/06/01~2023/06/04，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論、地點評論（排除抽獎文）

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